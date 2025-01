Trani, “Rinascita”: il 19 gennaio lo spettacolo conclusivo

A Palazzo delle Arti Beltrani la fase finale del progetto “Rinascita”: sul palco della vita, ogni donna rinasce protagonista nello spettacolo di Giusy Marrone

TRANI – In un angolo di Puglia, dove storia e arte si fondono, si è consumato un miracolo silenzioso. Il Palazzo delle Arti “Beltrani” a Trani è stato il palcoscenico di un’esperienza che sa di futuro: il Progetto “Rinascita”, un viaggio emozionante alla scoperta di sé stesse per donne oncologiche, con vissuti complicati e per tutte coloro che hanno deciso di ricominciare a vivere.

Guidate dalla talentuosa regista e psicologa Giusy Marrone, le partecipanti al laboratorio di recitazione cinematografica a cura dell’Associazione Delle Arti Odv Ets, in collaborazione con l’Associazione I Colori dell’Anima di Trani, realizzato con il contributo della Città di Trani, hanno intrapreso un percorso catartico, liberando le proprie emozioni e trasformando le proprie fragilità in forza.

Un percorso di rinascita attraverso la recitazione

Per tre intensi weekend, 16 donne di età diverse, guidate dalla maestria di Giusy Marrone, hanno avuto l’opportunità di esplorare il mondo della recitazione, dell’improvvisazione e della scrittura creativa, attingendo ai loro mondi interiori nascosti e riscoprendo la propria voce e la propria identità. Un percorso formativo completo, che ha spaziato dalle metodologie classiche del teatro (metodo Stanislavskij, Strasberg, Commedia dell’arte) alle tecniche più moderne e innovative, come la Tecnica Chubbuck e quella della comunicazione non verbale.

Oltre la recitazione: un percorso di crescita personale

Ma il progetto “Rinascita” è stato molto più di una semplice masterclass. È stato un vero e proprio percorso di crescita personale, un’esperienza di vita in cui le partecipanti hanno potuto approfondire la conoscenza di sé stesse, superare i propri limiti e ritrovare la fiducia nei propri mezzi. L’attenzione si è concentrata anche sull’aspetto psicologico ed emotivo, attraverso tecniche che hanno permesso di sciogliere tensioni e blocchi emotivi, favorendo un processo di armonizzazione fisica e psichica. Un’occasione vera per superare le paure, scendere nella propria anima, portarla maieuticamente fuori e celebrare la bellezza della vita in tutte le sue sfumature.

Giusy Marrone, un’artista dalla sensibilità unica, con la sua competente esperienza nel mondo del cinema e del teatro, ha saputo creare un ambiente accogliente e stimolante, in cui ogni partecipante si è sentita libera di esprimere la propria creatività. La sua capacità di unire la psicologia alla recitazione ha reso questo progetto un’esperienza profonda e prolifica.

Uno spettacolo finale per celebrare la rinascita

Il culmine del progetto è lo spettacolo “Rinascita” in scena domenica 19 gennaio alle ore 20:00 a Palazzo delle Arti “Beltrani, con la regia di Giusy Marrone. Un’emozione intensa, in cui le partecipanti danno vita a performance che toccano i precordi di ciascun spettatore. In una commistione catartica tra teatro e cinema, le donne interpretano dialoghi e monologhi tra i più suggestivi del cinema contemporaneo presenti in film come “Diamanti” di Ferzan Özpetek, “La pazza Gioia” di Paolo Virzì, “Mangia prega ama” di Ryan Murphy, “Amori che non sanno stare al mondo” di Francesca Comencini, e tanti altri. Attraverso ogni monologo, ogni gestualità, ogni sguardo si racconta una storia unica, un percorso di rinascita personale che può essere assurto a universale. Uno spettacolo che attraverso la forza purificatoria e liberatoria della parola celebra la rinascita, in un trionfo dello spirito umano.

Un messaggio di speranza. Il progetto “Rinascita” è un messaggio di speranza per tutte le donne che affrontano momenti difficili. Dimostra che attraverso l’arte e la creatività è possibile ritrovare se stesse e ricominciare a vivere.

«Questo progetto – sottolinea la nota casting director, acting coach, regista e psicologa Giusy Marrone – dimostra che l’arte ha il potere di trasformare le vite, di guarire le ferite e di dare speranza».

I biglietti (ticket di 5,00 euro) possono essere acquistati al Botteghino di Palazzo Beltrani o al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/rinascita/258709 e anche con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani (aperto tutti i giorni, escluso il lunedì, dal martedì alla domenica con orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 18:00).

Lo spettacolo inizia alle ore 20.00, porta alle ore 19.30. Per info: 0883.50.00.44 e www.palazzodelleartibeltrani.it