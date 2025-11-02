Torna a Lecce Agrogepaciok tra tradizione, innovazione e futuro del gusto

La ventesima edizione di Agrogepaciok, il Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’agroalimentare dall’8 al 12 novembre 2025 sarà al Centro Fiere di Lecce

LECCE – Dall’8 al 12 novembre 2025 al Centro Fiere di Lecce torna Agrogepaciok, la più grande fiera professionale del Sud Italia con cadenza annuale dedicata al food & beverage, riconosciuta Fiera a carattere Internazionale dalla Regione Puglia e certificata da ISFCERT – Istituto di Certificazione dei dati Statistici Fieristici. Un appuntamento che unisce tradizione, innovazione e futuro del gusto.

L’evento ideato e realizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro raggiunge quest’anno un traguardo significativo: la ventesima edizione, testimonianza di un percorso di crescita continua e di credibilità consolidata nel settore.

Anche quest’anno:

· 5 giornate di eventi, workshop e showcooking

· 4 Forum sempre operativi: Cucina, Pasticceria, Panificazione e Pizzeria

· 10.000 mq di spazio espositivo

· Oltre 400 prestigiosi brand nazionali e internazionali

· 200 ore di alta formazione professionale

· 4 concorsi professionali

20 ANNI DI GRANDI PROTAGONISTI

In due decenni di storia, Agrogepaciok ha visto calcare il suo palcoscenico alcuni tra i più grandi protagonisti della cucina e della pasticceria italiana e internazionale: da Iginio Massari a Carlo Cracco, da Ernst Knam a Heinz Beck, fino a maestri come Bruno Barbieri, Franco Pepe, Giuseppe Amato, Gennaro Esposito, Claudio Sadler e tanti altri. Talenti riconosciuti come Davide Guidara, Giovanni Solofra, Luciano Sorbillo, Davide Comaschi, le eccellenze del territorio Bros’ – Isabella Potì e Floriano Pellegrino, voci internazionali come Saito Katsuhide e Hisao Yabe.

I CONCORSI PROFESSIONALI

Agrogepaciok è la fiera b2b per i professionisti del mondo food, beverage, ristorazione e hospitality. È occasione di crescita e confronto anche attraverso gli immancabili e caratterizzanti concorsi professionali che tornano anche quest’anno.

DOLCI TALENTI 2025 – PREMIO ANTONIO CATAMO (13ª edizione)

Domenica 9 novembre 2025

Concorso professionale aperto a studenti iscritti agli ultimi due anni degli istituti professionali e pasticcieri under 25. I partecipanti si sfideranno nella realizzazione di un tiramisù moderno, con caffè e mascarpone come ingredienti principali. Una struttura artistica ispirata al tema “Le mie radici”.

Il concorso è organizzato da Agrogepaciok e Pasticceria Internazionale attraverso il progetto “Futuri Talenti”, con la collaborazione dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce e con il supporto di ISOLP srl.

DOLCI TRADIZIONI – PREMIO ANDREA ASCALONE (10ª edizione)

Mercoledì 12 novembre 2025

Lo storico appuntamento dedicato al pasticciotto, il dolce che racconta la tradizione salentina. I concorrenti dovranno presentare il dolce tipico salentino rispettando tutte le caratteristiche della sua produzione tradizionale, dalla pasta frolla alla crema pasticcera, proprio come vuole la ricetta originale.

PIZZAGROGEPACIOK (5ª edizione)

Lunedì 10 novembre 2025

Sfida sulla preparazione della pizza tonda classica e, per la prima volta, della pizza tonda gluten free

Iscrizioni, info e regolamenti completi su: www.agrogepaciok.it/concorsi-2025/

I QUATTRO FORUM

Agrogepaciok propone un ricco programma di laboratori in diretta, showcooking, contest, masterclass, dimostrazioni tecniche e momenti di formazione professionale nei quattro Forum:

· Forum Cucina – a cura dell’Associazione Cuochi Salentini di Confcommercio Imprese Lecce

· Forum Pasticceria – a cura dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce

· Forum Pizzeria – a cura di MPGS – Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini di Confcommercio Imprese Lecce

· Forum Panificazione – a cura del maestro Matteo Toma

Un connubio perfetto tra esposizione e formazione, da sempre caratteristica principale di Agrogepaciok.

LE CATEGORIE ESPOSITIVE

· Materie prime e ingredienti composti

· Servizi e consulenze professionali

· Arredamento e soluzioni di design

· Macchinari e attrezzature

· Impianti e tecnologie di produzione

· Confezionamento e packaging eco-friendly

· Accessori per la presentazione del prodotto

· Igiene e pulizia professionale

· Formazione professionale

COLLABORAZIONI E ISTITUZIONI

Agrogepaciok è organizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro e presentato da Camera di Commercio di Lecce, Confartigianato Imprese Lecce, Confcommercio Imprese per l’Italia Lecce, Confesercenti Lecce, CNA Lecce, UnionAlimentari – Confapi, Coldiretti Sede di Lecce, Confagricoltura Lecce, Federaziende, Claai Lecce, ConfimpreseSalento, Cia Puglia Area Salento.

Con il patrocinio di Provincia di Lecce e Comune di Lecce, con il sostegno della Regione Puglia.

Si realizza con l’attiva collaborazione dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, dell’Associazione Cuochi Salentini e dei Maestri pizzaioli gourmet salentini (Mpgs) di Confcommercio Imprese Lecce.

Media partner sono la rivista Pasticceria Internazionale, punto d’incontro dei professionisti del settore sin dal 1978, e TuttoGelato, il magazine speciale dedicato al mondo della gelateria.

INAUGURAZIONE E ORARI

Sabato 8 novembre 2025

· Ore 10:00 – Apertura ufficiale della fiera al pubblico

· Ore 17:00 – Inaugurazione istituzionale e taglio del nastro

Orari di apertura:

· Dal 8 al 11 novembre: 10:00 – 19:00

· Mercoledì 12 novembre: 10:00 – 18:00