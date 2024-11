Time Traveler, Ute Lemper in concerto domani a Bari

Per la stagione teatrale “Altri Mondi”, sul palco del Teatro Piccinni, Ute Lemper in esclusiva regionale fuori abbonamento

BARI – La stagione teatrale “Altri Mondi”, organizzata dal Comune di Bari – assessorato alle Culture in collaborazione con Puglia Culture, prosegue domani, giovedì 21 novembre, con l’esclusiva regionale fuori abbonamento della tappa del tour Time Traveler-viaggio attraverso 45 anni di successi di Ute Lemper (inizio ore 21.00). Con lei, sul palco del Teatro Piccinni, ci saranno Vana Gierig al pianoforte, Giuseppe Bassi al contrabbasso e Mimmo Campanale alla batteria

“Il sempre è fatto di attimi”. Fedele a questo motto, Ute Lemper ha celebrato il suo 60° compleanno con un progetto speciale. I traguardi di una vita – 45 anni – raccontati con le storie e le canzoni dai palchi calcati durante il suo percorso creativo.

Ute ci trasporta in un viaggio musicale e poetico attraverso il tempo, passando da Weimar, Berlino, Parigi, Londra, New York e Buenos Aires, toccando luoghi e culture di tutto il mondo. Time Traveler è un mosaico che rispecchia la vita di Ute in momenti ed epoche diverse, con memorie, musica e aneddoti. Oltre ai brani composti da Weill, Piazzolla, Brel, Kan-der, Gershwin, Waits e Alberstein, il programma è arricchito dalle sue composizioni. Ute Lemper ha infatti scritto canzoni ispirandosi ai testi di Bukowski, Neruda e Coelho, per citarne alcuni. In particolare, le sue composizioni più recenti riflettono il suo sentirsi una “time traveler”.

“A volte la musica e i sogni sono più belli della realtà”.

La biglietteria del Teatro Piccinni sarà aperta dal mercoledì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00