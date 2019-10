Teatro-scienza al Planetario, domenica alla conquista della luna

I dettagli

BARI – In programmazione al Planetario di Bari, ogni domenica di Ottobre per l’intero mese con inizio alle ore 19, lo spettacolo di teatro-scienza “Alla Conquista della Luna”, con l’attore Gianluigi Belsito nel ruolo di Neil Armstrong che racconta, con l’ausilio di videoproiezioni tridimensionali, l’allunaggio avvenuto esattamente cinquant’anni fa. Oggetto di studio per gli scienziati e divinità celeste, fonte di ispirazioni per i poeti e simbolo notturno per gli innamorati, la luna è un astro del cielo che affascina da secoli. “Houston, the Eagle has landed” pronuncia il primo astronauta americano a mettere piede sulla luna che, nella proposta di spettacolo didattico del Planetario di scena presso la propria struttura all’interno della Fiera del Levante – aperta anche alle scuole di ogni ordine e grado – diventa lo spunto non soltanto per descrivere passo passo la partenza verso la luna, spaziando nella storia dell’Astronautica, ma si allarga all’Astronomia pura e alla conoscenza del nostro satellite naturale con uno sguardo anche a Marte. Prenotazione consigliata al 393-4356956.