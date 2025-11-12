“Deviazione della Rondine. Monologo Danzato”, il 16 novembre a San Cesario di Lecce

Presso la Distilleria di San Cesario di Lecce, la rassegna Teatri a Sud di Astràgali Teatro, ospita la performance di teatro e danza, scritta e interpretata da Fabrizio Varriale

SAN CESARIO DI LECCE – Domenica 16 novembre, alle ore 20.00, presso la Distilleria di San Cesario di Lecce, la rassegna Teatri a Sud di Astràgali Teatro, ospita “Deviazione della Rondine. Monologo Danzato”, performance di teatro e danza, scritta e interpretata da Fabrizio Varriale, prodotta da Akerusia Danza con assistenza alla coreografia di Chiara Alborino, disegno luci di Libero de Martino, fotografia di Simone Marigliano e direzione e coordinamento di Elena D’Aguanno.

Il progetto, teatrale e performativo, sulle musiche di Rachmaninov e Richter, indaga la dimensione onirica, la paura di cadere e il desiderio di volare, l’aspirazione dell’essere umano al sogno e la riconciliazione del giorno con la notte.

In questo monologo danzato, Fabrizio Varriale porta lo spettatore a vivere la ritualità del teatro e della danza, immergendosi in una composizione di scene evocative e momenti rituali dedicati all’ universo onirico. Una voce che diviene l’espressione del contenuto psichico, del rimosso, un atto di guarigione sciamanico, un’evocazione di immagini e memorie, per aprire un varco nella dimensione della notte e dell’umano.

Fabrizio Varriale

è performer, coreografo e docente di danza contemporanea, direttore artistico della Compagnia Danza Flux. Partecipa a festival nazionali ed internazionali. Formatosi in Italia e all’estero, Varriale è stato selezionato per prendere parte nell’ambito del Napoli Teatro Festival 2018 alla performance ed intensivo di ricerca Les Courps Sauvage a cura di Gilles Coullet.

È stato interprete della Compagnia TIR DANZA di Teri Jeanette Weikel e nella Compagnia Movimento Danza diretta da Gabriella Stazio. Coreografo per il NTFI del progetto Olimpia di Luigia Sorrentino e Luisa Corcione. È stato direttore artistico del Festival B. Author, della nuova danza d’autore. Ha insegnato presso l’Università di Pedagogia e Danza U-ARCIS di Valparaiso, Cile, nell’ambito del 9° Festival internazionale Danzalborde e in festival dedicati alla ricerca e l’arte performativa. Dal 2022 collabora come danzatore e coreografo con Akerusia Danza.

Teatri a Sud è realizzata da Astràgali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.

Ingresso: 5 euro. Consigliata la prenotazione. Per Info: Tel. 389.2105991, mail: teatro@astragali.org, www.astragali.it, www.distilleriadegiorgi.eu.