Taranto Swing Festival. Apulia Swing Destination: i nuovi appuntamenti

TARANTO – Prosegue l’estate del Taranto Swing Festival – Apulia Swing Destination, la manifestazione internazionale inserita tra i Grandi Eventi Sportivi della Regione Puglia – Regione Europea dello Sport 2026.

Con questo Festival la Puglia continua a raccontarsi al mondo attraverso lo swing, in particolare con tre grandi appuntamenti tra mare, musica, sport e turismo esperienziale, uno straordinario mix per promuovere il brand Puglia a livello internazionale.

Taranto Swing Festival – Apulia Swing Destination è organizzato, da un’idea del Direttore artistico Nicky Pezzolla, dall’Associazione ‘Be Swing’, con il patrocinio morale del Comune di Taranto e in collaborazione con Kyma Mobilità; la manifestazione si avvale del sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe e di Windor Taranto.

L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa a Taranto, presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città, cui hanno partecipato il Vicesindaco Mattia Giorno, Nicky Pezzolla, direttore artistico manifestazione, e Giovanni Cristofaro, direttore tecnico sportivo Uisp Taranto.

Aprendo l’incontro il Vicesindaco Mattia Giorno ha esodito affermando che «come Amministrazione comunale siamo e saremo vicini al Taranto Swing Festival – Apulia Swing Destination perché, oltre a rappresentare ormai un’eccellenza nel panorama dei festival swing europei, riesce a coniugare l’attività artistica della danza e della musica, un’autentica forma di cultura, con la promozione delle straordinarie bellezze del nostro territorio, come in questo caso i nostri mari e l’Isola di San Pietro».

Collegandosi all’intervento del Vicesindaco Mattia Giorno, il Direttore artistico Nicky Pezzolla ha infatti spiegato che «il calendario estivo del Taranto Swing Festival – Apulia Swing Destination comprende tre appuntamenti con due originali format di successo, frutto dell’impegno di Be Swing per offrire nuove e innovative esperienze agli appassionati, ai cittadini e ai turisti: lo “Swing on Boat” e lo “Swing on Island”».

Si inizia venerdì 17 luglio con “Swing on Boat”

dove, a bordo di una motonave di Kyma Mobilità in navigazione, il mare diventa palcoscenico per il concerto della storica band pugliese “Non Sparate sul Pianista” e per la social dance dei ballerini di Be Swing, nonché per la “Apulia Taste Experience” dedicata alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche regionali. Prima dell’imbarco sul Piazzale Democrate si terrà una lezione gratuita di Swing Dance aperta a tutti, mentre al ritorno della motonave ci sarà la social dance e un Dj set a tema gratuiti.

Domenica 9 agosto un nuovo appuntamento con lo “Swing on Boat” con a bordo l’esibizione de “Le Swingeresse”, formazione internazionale tra le più apprezzate del panorama swing europeo, ospiti quest’anno a Taranto in esclusiva per la Puglia. Anche questa serata al Piazzale Democrate sarà arricchita da lezioni gratuite di Swing Dance con insegnanti internazionali e da un percorso dedicato alla valorizzazione della cultura e dell’enogastronomia pugliese, nonché con un DJset gratuito che concluderà la serata.

Gran finale domenica 6 settembre sull’Isola di San Pietro con “Swing on Island”

uno dei format più iconici del Taranto Swing Festival: per una giornata l’Isola di San Pietro diventerà un grande palcoscenico naturale dove musica, danza, mare e natura si uniranno in un’unica straordinaria esperienza; il programma prevede sulla spiaggia lezioni gratuite di Swing Dance con insegnanti internazionali, il concerto della band romana “Waka-Doo”, il DJ Set Vintage di Misspia e numerose attività dedicate alla scoperta del patrimonio naturalistico del Mar Grande.

(Info, prenotazioni e programma completo su www.tarantoswingfestival.com e sulle pagine social Be Swing e Taranto Swing Festival – email: info@beswing.it – tel. 3335030498).

«Da oltre sette anni – ha spiegato il Direttore Artistico Nicky Pezzolla – l’ASCD Be Swing investe nella costruzione di un programma artistico e sportivo di livello internazionale, sviluppando una costante attività di ricerca che ha portato in Puglia alcuni tra i più autorevoli insegnanti di Swing Dance, orchestre e performer della scena mondiale».

Molti degli artisti ospitati dal Taranto Swing Festival, infatti, hanno scelto la Puglia in esclusiva per le loro esibizioni e i loro workshop, mentre altri hanno fatto proprio a Taranto il loro debutto regionale; una scelta artistica che negli anni ha contribuito a distinguere il festival nel panorama europeo, rendendolo un punto di riferimento per migliaia di appassionati.

Ogni edizione richiama partecipanti provenienti da Europa, America, Asia e Oceania che raggiungono la Puglia non soltanto per prendere parte ai workshop sportivi e ai concerti, ma anche per vivere il mare, le città d’arte, i borghi storici, le tradizioni e l’enogastronomia regionale.

Un percorso pienamente in linea con la missione di ARET PugliaPromozione, impegnata nella valorizzazione della destinazione turistica e del brand Puglia sui mercati nazionali e internazionali; in questo contesto, il Taranto Swing Festival contribuisce a raccontare il territorio attraverso la musica, la danza, il mare e le esperienze autentiche, rafforzando l’immagine della Puglia come destinazione di turismo culturale, sportivo ed esperienziale.

Sport, musica e turismo: un’unica esperienza

La Swing Dance, riconosciuta come disciplina sportiva, rappresenta il cuore del progetto di Be Swing: lezioni gratuite aperte al pubblico, workshop con insegnanti internazionali e momenti di social dance trasformano ogni appuntamento in un’occasione di partecipazione, inclusione e benessere.

Accanto all’attività sportiva, il festival propone concerti dal vivo con band accuratamente selezionate attraverso un lavoro di ricerca artistica che ha sempre rappresentato uno dei tratti distintivi della manifestazione.

«L’obiettivo del Taranto Swing Festival – ha concluso il Direttore artistico – è continuare ad innalzare ogni anno il livello qualitativo della proposta artistica e sportiva, portando in Puglia nuovi insegnanti, nuove band e produzioni internazionali capaci di attrarre visitatori da tutto il mondo; inoltre in questa edizione è stato istituito il primo campionato di danze sportive swing, l’Apulia Swing Cup, in collaborazione con Uisp Regione Puglia e Uisp Comitato di Taranto».

La costante ricerca della qualità, unita alla valorizzazione del territorio, ha trasformato il festival in uno strumento efficace di promozione della destinazione Puglia, contribuendo alla crescita dell’immagine internazionale della regione.

Nicky Pezzolla ha concluso annunciando che «nei prossimi mesi il calendario si arricchirà anche di nuovi appuntamenti del “Taranto Swing Festival On Tour” che porteranno il progetto anche in altri comuni delle province di Taranto, Bari e BAT. Da oltre sette anni lavoriamo affinché ogni ospite internazionale non venga in Puglia soltanto per ballare, ma per innamorarsi del nostro territorio. Ogni insegnante, ogni musicista e ogni partecipante diventa un ambasciatore della Puglia nel mondo. È questa la visione che guida il Taranto Swing Festival e che continueremo a sviluppare negli anni».