Taranto, GreenLand City Fest dal 3 al 5 maggio 2023

Cinema e ambiente per riflettere insieme agli studenti sul futuro sostenibile dei territori di Puglia e Basilicata

TARANTO – Il 3, 4 e 5 maggio 2023, presso la Biblioteca Civica Pietro Acclavio a Taranto, parte la 1^ edizione del GreenLand City Fest nell’ambito del PROGETTO GREENLAND CINEMA AMBIENTE – Progetto interregionale di educazione all’audiovisivo.

Il GreenLand City Fest nasce come momento di promozione di opere cinematografiche a tema green e dei lavori audiovisivi realizzati dagli studenti pugliesi e lucani nell’ambito di GreenLand CinemAmbiente, progetto interregionale, frutto della collaborazione tra l’Associazione Culturale Allelammie, associazione lucana che si occupa di cinema ed educazione all’audiovisivo ed ELLA Aps, associazione ionica attiva sui temi della sostenibilità e della rigenerazione urbana. Il progetto è finanziato dal Bando Cinema e Audiovisivo per la Scuola – Progetti di Rilevanza Territoriale del Ministero della Cultura e Ministero dell’istruzione – D.D Mi-MiC n 863 11/03/2022.

Studenti pugliesi e lucani sono stati i protagonisti nelle diverse attività dalla Film Literacy, alla Film Production, fino al Cinefestival. Gli istituti scolastici coinvolti (licei ed istituti di istruzione secondaria superiore ed 1 istituto comprensivo) sono tra le scuole lucane e pugliesi particolarmente sensibili ai temi della sostenibilità: IIS “Duni-Levi” (Liceo Classico, Liceo Artistico, Matera); IIS “Pitagora” (Liceo Artistico, Coreutico Musicale, Montalbano Jonico, Matera); ISIS “Archimede” (Istituto Professionale e Tecnico, Taranto); IC “G. Mazzini” (Torre Sanata Susanna, Brindisi); Liceo “De Sanctis Galilei” (Liceo Classico, Scientifico e delle Scienze Umane Manduria (Taranto).

Una rete locale e interregionale di partner qualificati ha sostenuto le attività del progetto: Namavista Film, Mediterraneo Cinematografica, Consorzio Con.Cre.To Cineparco – Cineparco Tilt, Puglia in Itinere Aps e MAS – Modern Apulian Style.

Gli studenti, sotto la guida di un team di operatori altamente professionale, Rocco Calandriello (direttore del Lucania Film Festival e membro della Lucana Film Commission) Responsabile del Progetto, Gemma Lanzo (Giornalista, critico cinematografico) Responsabile Scientifico, e di esperti formatori di educazione visiva a scuola, hanno sviluppato conoscenze ed abilità critiche per imparare come si costruisce significato nel cinema durante la fase di Film Literacy. Inoltre hanno acquisito competenze tecniche, di produzione (regia, fotografia, scenografia) e di post produzione cinematografica con le attività residenziali presso il Cineparco TILT di Pisticci durante la fase del CineCampus. Infatti oltre a sensibilizzare gli studenti sulle tematiche ambientali attraverso la settima arte, il progetto ha raggiunto lo scopo di far conoscere la filiera “Cinema” evidenziandone anche le possibilità lavorative.

Il progetto, che ha messo in connessione studenti pugliesi e lucani ponendo al centro cinema e ambiente come temi di riflessione collettiva, si chiude con il GreenLand City Fest, il cui obiettivo principale è quello di dare visibilità alle opere realizzate dagli studenti nel CineCampus e ad alcuni tra i migliori film ambientali a livello internazionale, contribuendo così alla promozione del cinema e della cultura ambientale. Le giornate del GreenLand City Fest 1° edizione, hanno come obiettivo da un lato quello di ampliare il dibattito e dall’altro di creare un punto di incontro tra i territori e le comunità di Puglia e Basilicata, al fine di valorizzarne le diverse identità territoriali, entrambe impegnate in un cambio di paradigma che le colloca su percorsi di sviluppo orientati della ​ sostenibilità.

Il GreenLand City Fest co-organizzato dal Comune di Taranto – è il momento dedicato alla Promotion Cinematografica. Saranno gli studenti pugliesi e lucani i principali protagonisti delle tre giornate dedicate a promuovere le opere audiovisive a tema ambientale da loro realizzate durante il percorso.

La prima giornata del GreenLand City Fest si apre il 3 maggio alle ore 9:00 con l’introduzione da parte di Rocco Calandriello – Direttore Organizzativo GreenLand – CinemAmbiente e di Gemma Lanzo – Responsabile Scientifico GreenLand – CinemAmbiente, cui seguiranno i saluti istituzionali di: Rinaldo Melucci – Sindaco Comune di Taranto, Anna Grazia Maraschio – Assessora all’Ambiente Regione Puglia, Cosimo Latronico – Assessore all’Ambiente Regione Basilicata, Domenico Bennardi – Sindaco Comune di Matera, Fabiano Marti – Assessore alla Cultura Comune di Taranto, Laura Di Santo – Assessore all’Ambiente Comune di Taranto.

A seguire il primo dei GreenCity Forum, momenti di approfondimento e riflessione sui temi green e della sostenibilità, moderato dagli studenti Gabriele Dimaggio e Michele Lomartire del Liceo De Sanctis Galilei di Manduria, dal titolo “Un mare di creatività – Come sviluppare progetti innovativi legati al mare” con gli interventi di Salvatore Toma – Presidente Confindustria Taranto, Carmelo Fanizza – Fondatore e Presidente della Jonian Dolphin Conservation, Francesco Sisto – Architetto e Responsabile Logistico Officina Maremosso. I lavori della mattinata continuano con la Rassegna CinemAmbiente, curata dagli studenti delle scuole coinvolte e che prevede la proiezione del film: Il mio amico in fondo al mare di Pippa Ehrlich e James Reed. Dopo una breve pausa, si passa al Concorso CineCampus con la presentazione e proiezioni dei Cortometraggi tematici realizzati dagli studenti che hanno partecipato al Greenland CineCampus.

Il 4 maggio, la seconda giornata del GreenLand City Fest prevede in apertura il Green City Forum dedicato a “Mobilità sostenibile. La città è protagonista”, un momento in cui esperti e istituzioni si confrontano sul tema della mobilità green nelle città, con la guida dei giovani moderatori Federico Brunetti e Simone Fais del Liceo De Sanctis Galilei di Manduria. Sono previsti gli interventi di Mattia Giorno, assessore Lavori Pubblici Comune di Taranto, Eliana Baldo, Cinzia Cardone, Luana Riso – Urban Transition Center Comune di Taranto, Luigi De Filippis – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, Augusto Ressa – Architetto. Alle ore 11.00 segue la Rassegna CinemAmbiente, sempre con introduzione a cura degli studenti, con la proiezione di Antropocene di Nicholas de Pencier, JenniferBaichwal e Edward Burtynsky. Dopo il break, alle ore 14.30 si passa al secondo momento dedicato alla proiezione delle opere con il Concorso CineCampus con i cortometraggi tematici realizzati nel GreenLand CineCampus dagli alunni delle scuole che hanno partecipato al progetto.

L’ultima giornata del GreenLand City Fest, prevede alle ore 09:30 uno dei momenti più attesi con la Master Class a cura dei registi Esmeralda Calabria e Andrea D’Ambrosio. A seguire la proiezione del loro film Biùtiful cauntri, documentario che affronta i temi dell’inquinamento e della crisi dei rifiuti in Campania. Al pomeriggio ultimo step del Concorso CineCampus con la proiezione dei lavori tematici realizzati nel GreenLand CineCampus dagli studenti, a cui seguirà la cerimonia di Premiazione.