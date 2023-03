A Taranto domani il concerto di Vincenzo, Severo e Amedeo Francesco Aurilio

A Palazzo di Città il trio Violino Violoncello Pianoforte per l’ultimo appuntamento della Rassegna Concertistica Internazionale “Apulia”

TARANTO – Si terrà sabato primo aprile, alle ore 19.00, presso il Palazzo di Città il concerto del trio Violino Violoncello –pianoforte formato da Vincenzo, Severo e Amedeo Francesco Aurilio, ultimo evento della II edizione della Rassegna Concertistica Internazionale “Apulia”, organizzata dall’ associazione “Guitar Artium”, patrocinata da Comune di Taranto, Regione Puglia (Presidenza e Assessorato al Turismo), CSV Taranto e diretta della prof.ssa Maria Ivana Oliva che è partita il 22 novembre ed ha ospitato concerti di fama internazionale.

Severo Aurilio – violoncello – è laureato con il massimo dei voti e la lode in Violoncello, in Composizione Corale e Direzione di Coro ed in Direzione d’Orchestra. Segue un’intensa attività concertistica in formazione solistica, cameristica e orchestrale, collaborando con artisti di fama internazionale. Segue corsi di perfezionamento violoncellistico e Master in Musica da Camera con Ilie Ionescu, Giovanni Gnocchi, Bruno Canino. Partecipa a concorsi internazionali in formazione solistica e cameristica posizionandosi ai primi posti. Svolge attività didattica in qualità di Docente di Violoncello presso il Liceo Musicale “F. Grandi” di Sorrento (NA).

Vincenzo Aurilio – violino – diplomato in Violino nel 2017 con il massimo dei voti, consegue successivamente il Diploma di Viola, la Laurea in Composizione Corale e Direzione di Coro, la Laurea in Direzione d’Orchestra e la Laurea in Lingue e Culture Straniere. Vincitore di concorsi internazionali non manca di curare la propria formazione seguendo corsi di perfezionamento e Master con Felice Cusano, Sonig Tchakerian, Francesco De Angelis, Jan Dobrzelewski e Mi – Kyung Lee. Alterna all’attività concertistica quella didattica quale Docente presso il Conservatorio di Musica “V. Bellini” di Catania .

Amedeo Francesco Aurilio – pianoforte – diplomato in pianoforte con il massimo dei voti nella classe di Giovanni Carlo Cuciniello, successivamente si perfeziona con Franco Medori, Alessandro Specchi. Svolge attività concertistica come solista in formazione da camera e con orchestra in Italia, Stati Uniti, Venezuela, Giappone, Germania, Austria, Spagna. E’ Docente presso il Conservatorio di Musica “ D. Cimarosa” di Avellino.

In programma musiche di Brahms e Frank.

Ingresso libero

Info 347.1790060 -guitar.artium@libero.it