Taranto, il 9 dicembre concerto della pianista Cinzia Bartoli

Presso il Palazzo di Città l’evento nell’ambito della Rassegna Concertistica Internazionale “Apulia” 2023/24

TARANTO – Si terrà sabato 9 dicembre alle ore 19.00 presso il Palazzo di Città il concerto della pianista Cinzia Bartoli. Nata da un’idea della prof.ssa Maria Ivana Oliva, Presidente dell’associazione musicale “Guitar Artium”, la Rassegna è patrocinata da Comune di Taranto, Regione Puglia e CSV Taranto.

CINZIA BARTOLI si è diplomata con il massimo dei voti presso il Conservatorio ”N.Paganini” di Genova. Ha poi conseguito il Diplome Superieur d’enseignement presso l’Ecole Normale de Musique ”Alfred Cortot”di Parigi sotto la guida di Jean Micault. Ha partecipato ai corsi di perfezionamento di P.Badura-Skoda e S.Askenase presso l’Accademia Musicale”O. Respighi” di Assisi. Dal 1986 al 1990 si è inoltre perfezionata con Ilonka Deckers a Milano. Ha conseguito premi e riconoscimenti in vari concorsi nazionali ed internazionali. Frequenti le sue tournèe all’estero che l’hanno portata ad esibirsi in 24 Paesi. Svizzera, Germania, Francia, Ungheria, Romania, Polonia, Grecia, Albania, Belgio, Spagna, Portogallo, Serbia, Montenegro, Croazia, USA,Canada, Giappone, Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Australia, Cina e Norvegia. Svolge intensa attività anche in formazioni cameristiche e con orchestra. Ha effettuato concerti in Romania con le Orchestre di Cluj-Napoca, Satu-Mare, Craiova e Bacau. Ha effettuato numerose registrazioni per la RAI e Telemontecarlo con programmi solistici. E’ stata docente di Pianoforte nei Conservatori di Parma e La Spezia. E’ regolarmente invitata come membro di giuria presso importanti concorsi di esecuzione musicale nazionali ed internazionali. Durante una tournée in Germania è stata definita dalla critica”straordinaria interprete di Ravel” (Rhein- Neckar.Heidelberg). Fondatrice e Presidente dell’Associazione Musicale ”DIONISO” di Savona, organizza da trentaquattro edizioni una stagione concertistica entrata nel novero delle più seguite ed importanti manifestazioni musicali nazionali. Si è esibita presso la Sala Sinopoli al nuovo Auditorio Parco della Musica di Roma con l’orchestra regionale di Roma e del Lazio.Tiene regolarmente Master-class in Europa,Stati Uniti,Canada e Sud-America. E’stata Docente di Pianoforte presso Arts Academy di Roma, l’Associazione Arca85 di Roma, Accademia Nova di Roma, Fondazione Alirio Diaz di Roma. E’ regolarmente invitata come membro di giuria in concorsi Nazionali ed Internazionali. E’ stata recentemente insignita del “Premio Eccellenza Donna” da parte della Sezione Fidapa di Albenga (Savona). Ha eseguito l’opera integrale per piano solo di Maurice Ravel presso il Theatre de l’Isle Saint Louis di Parigi e recentemente incisa con la prestigiosa etichetta Centaur Records.

Ingresso libero

INFO 347.1790060