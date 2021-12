Startup Weekend nelle sale di Palazzo Guerrieri a Brindisi

BRINDISI – Domenica 12 dicembre nelle sale di Palazzo Guerrieri a Brindisi si conclude la seconda edizione di Startup Weekend, organizzata da The Qube in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi e Palazzo Guerrieri (sede anche di Molo 12 – Coworking & Maker Space) nell’ambito del Programma Straordinario in Materia di Cultura e Spettacolo della Regione Puglia con il patrocinio del Comune di Brindisi, dell’Accademia di Belle Arti di Lecce e il sostegno di Giovani Imprenditori Confindustria Brindisi, Puglia Comunicazione Srl e Intesa Sanpaolo.

Basata sul format proposto dall’acceleratore americano Techstars, Startup Weekend Brindisi ha preso il via venerdì 10 con una rapida presentazione dei 65 partecipanti e con la formazione di 10 team di lavoro. L’introduzione è stata affidata a Frank Vitucci, coach della New Basket Brindisi, che ha condiviso con gli aspiranti startupper preziosi consigli e insegnamenti sull’importanza del lavoro di squadra. Dopo una full immersion per testare la propria idea, sviluppare un business model, lavorare in team e incontrare coach ed esperti per acquisire nozioni di business development, marketing e growth hacking, domenica dalle 18 appuntamento finale con la “Pitch Competition”. I 10 progetti imprenditoriali sviluppati gareggeranno, infatti, davanti alla giuria – composta da Riccardo Rossi (sindaco di Brindisi), Giovanni De Caro (CEO Volano Srl), Marco Bellezza (Amministratore Delegato Infratel Italia), Marco Alvisi (Direttore Generale CETMA) e Francesco Serravalle (Founder Inneko) – che decreterà i tre vincitori. Fra i premi, un percorso di incubazione promosso da The Qube e dagli altri partner di progetto. Durante la serata interverranno anche Ascanio Carlucci (Direttore Filiale Imprese di Brindisi Intesa Sanpaolo), Antonino Imbesi (Responsabile Centro Europe Direct Basilicata), Stefano Casoar (Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Brindisi), Stefano Baldassarre (Consigliere Giovani Imprenditori di Confindustria Brindisi), Vanessa Coppola (Presidente CNA Giovani Imprenditori) e Giulio Gazzaneo (consigliere Comune di Brindisi).

I coach e mentor dell’edizione sono stati Georg Sauter (Co-Founder OutOfOffice and CEO Holiwork), Claudio Martina (Innovation Coach The Doers), Gerardo Sabbarese (CEO & Founder Puzzle Agency), Michele Lo Russo (CEO & Co-Founder Spaarkly), Giuseppe Arrigo (COO & Co-founder Ardeek), Marcello Perone (CEO & Co-Founder Ardeek), Gianluca Trullo (CTO MRS), Giorgio Mele (CEO & Founder di Zemove), Vito Zongoli (CEO Fubles e SENEC Italia), William Vesnaver (Sviluppatore Frontend), Daniele Rizzo (Co-founder Reddoak), Daniele Galiffa (CEO & Co-founder GoalShouter).