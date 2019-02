Soppressione passaggi a livello Barletta, il primo incontro al Buon Pastore con la cittadinanza

L’incontro si è tenuto ieri al Buon Pastore

BARLETTA – Sono stati in tanti, ieri sera, i cittadini che hanno partecipato all’incontro promosso dall’Amministrazione comunale di Barletta nella chiesa del Buon Pastore, in previsione dell’imminente apertura del cantiere per gli interventi finalizzati alla soppressione dei passaggi a livello di via Andria e via Vittorio Veneto, prevista per il 16 febbraio prossimo.

L’iniziativa, voluta dal sindaco Cosimo Cannito, d’intesa con gli assessorati e i settori comunali coinvolti e con il coinvolgimento della ditta che eseguirà i lavori, ha l’obiettivo di recepire le istanze dei residenti della zona, degli utenti delle vicine scuole e degli uffici, dei lavoratori che dovranno poter raggiungere i luoghi interessati o semplicemente di quanti avranno l’esigenza di andare da una parte all’altra della città.

A tale scopo è stato anche somministrato ai presenti un questionario e non sono mancati gli interventi e le manifestazioni di preoccupazione da parte dei cittadini presenti, legate alla mobilità pedonale fra via Callano e via Andria.

Le ipotesi, su cui al momento si incentra il confronto con Ferrotranviaria, sono quelle di realizzare un collegamento via treno, che diventerebbe una sorta di tram urbano, fra le stazioni di Barletta scalo e Barletta centrale e un passaggio pedonale da Barletta scalo a via Filannino. Un altro intervento potrebbe riguardare l’apertura di un accesso diretto fra via Callano e via Andria.

Sono previsti altri due incontri con la cittadinanza, uno domani sera, lunedì 4 febbraio alle 20, nella chiesa del Crocifisso, e l’altro martedì 5 febbraio alle 18.30 al liceo scientifico “Cafiero”.

Fra una settimana, ascoltati e raccolti tutti i dati e le esigenze dei cittadini saranno organizzati ulteriori incontri a consuntivo per esporre le soluzioni concertate.