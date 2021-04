Sistema Its Puglia: al via “Direzione Futuro”, ciclo di webinar di orientamento dell’offerta formativa terziaria di Alta Specializzazione dedicato alle sfide del futuro

Aziende, professionisti del settore e giornalisti professionisti si alterneranno durante gli incontri per approfondire i temi della giornata, coadiuvati dalle “Sentinelle del target”, due studentesse di un liceo

BARI – Si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione di “Direzione Futuro”, il ciclo di webinar di orientamento del Sistema ITS Puglia che per il terzo anno consecutivo fa parte delle azioni di orientamento in tema di Istituti Tecnici Superiori, rientranti nelle misure nazionali di sistema finanziate dal Ministero dell’Istruzione con le finalità di far conoscere la realtà degli Istituti Tecnici Superiori (ITS); assicurare il successo formativo; combattere il fenomeno dell’abbandono dei percorsi formativi di livello terziari e viene promosso da Regione Puglia.

Dal 14 aprile al 5 maggio si svolgeranno – online ogni mercoledì – tramite le piattaforme social del Sistema ITS – https://www.sistemaitspuglia.it/ – i quattro appuntamenti previsti per quest’anno, e non saranno concentrati su una presentazione statica degli ITS. Gli Istituti Tecnici Superiori di Puglia allargano la loro offerta formativa passando da sei a sette – Turismo e Beni Culturali, Meccatronica, Logistica, Aerospazio, Agroalimentare, Digital Maker e, da quest’anno, Moda – e non vogliono parlare di loro, ma far parlare di sé tramite lo sviluppo di quattro tematiche, approfondendo una serie di argomenti di interesse dei giovani, della società, dell’economia e dei nuovi scenari per i quali il target di riferimento possa essere pronto a fare una scelta che lo introduca al meglio nel mondo del lavoro.

I quattro appuntamenti tratteranno i temi di grande attualità che stanno pervadendo questi anni Venti del nuovo Millennio e come l’offerta formativa terziaria di Alta Specializzazione può e deve rispondere alle sfide che essi pongono all’umanità.

Di seguito il calendario degli incontri:

Mercoledì 14 aprile ore 11 (online su https://youtu.be/MyxJCFs1f5Y ) – Professioni del futuro e nuove competenze: la centralità dell’uomo e delle soft skills 4.0, come volano di crescita e ripartenza, (in particolare nel periodo post-covid);

Mercoledì 21 aprile ore 11 – Sviluppo sostenibile: economia circolare, blue/green economy (declinato nei vari ambiti);

Mercoledì 28 aprile ore 11 – Trasformazione digitale: il punto di vista delle aziende – obiettivi e competenze necessarie a breve e medio termine;

Mercoledì 5 maggio ore 11 – Scenari globali/internazionalizzazione: come muoversi, progettare e programmare la Formazione Specialistica e Professionalizzante negli scenari che si stanno profilando.

L’head line di questo nuovo ciclo di presentazioni è proprio “DIREZIONE FUTURO”, affinché tramite esse i ragazzi possano sentirsi proiettati verso il futuro, l’unica parola che in questo momento storico così particolare vogliamo prendere in considerazione.

I webinar saranno strutturati attraverso la presenza di esperti di settore e testimonial provenienti dalle aziende partner degli ITS nei percorsi di tirocini specializzanti, coadiuvati da proiezioni video e supportati dalla presenza delle SENTINELLE DEL TARGET, due moderatrici tratte direttamente dal target degli spettatori per creare con loro maggiore empatia: due ragazze studentesse del Liceo Quinto Ennio di Gallipoli, perfetto trait d’union tra il mondo della scuola superiore e il Sistema ITS. Le due liceali saranno le portavoce dei ragazzi che tramite piattaforma seguiranno gli eventi, si relazioneranno con gli ospiti portando alla loro attenzione le domande raccolte dalla platea, supportate dalla giornalista tutor e con l’interazione di un giornalista professionista per ogni appuntamento. Nel primo, sarà Vincenzo Magistà, direttore di Telenorba, ad avere il compito di guidarle tra gli interventi.

Essendo temi di forte impatto per la scelta del futuro che i ragazzi si trovano a dover compiere e, al tempo stesso, esperienza formativa, per favorire una più ampia partecipazione dei giovani interessati, i quattro webinar sono organizzati in orario scolastico per dare la possibilità a tutti gli Istituti di partecipare con le classi interessate sia in modalità sincrona (in diretta), sia in modalità asincrona (rivedendo la registrazione nel canale Youtube del Sistema ITS).Gli Istituti potranno dunque riconoscere ai partecipanti crediti PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento).

L’Ufficio Scolastico Regionale è parte attiva nel percorso poiché sostiene e promuove il Sistema ITS Puglia e le sue iniziative di orientamento, informando tutti gli Istituti di Istruzione Secondaria di questa opportunità.

Per coinvolgere ulteriormente il target, è stato inoltre sviluppato un innovativo sistema di gamification, un virtual game in realtà aumentata che coinvolgerà gli studenti tramite l’uso dei filtri delle storie di Instagram e Facebook: dall’11 aprile partono le sfide che coinvolgeranno gli studenti. Ogni domenica prima di ogni webinar sul sito e sui canali social ufficiali di Sistema ITS Puglia verrà infatti pubblicato un link che rimanda al filtro Instagram e Facebook personalizzato e realizzato in realtà aumentata dedicato agli ITS. Ogni giocatore, per poterlo utilizzare, dovrà rispondere a domande sulle sue attitudini, e conquisterà punteggio,dopo averlo condiviso e inviato al profilo Instagram di Sistema Its Puglia. Ulteriori punti possono essere acquisiti seguendo i quattro eventi in diretta, durante i quali verranno trasmessi senza preavviso codici con extrabonus da aggiungere a ogni profilo giocatore. Tra chi avrà acquisito più punteggio tra i primi venti classificati, saranno sorteggiati i vincitori, premiati con buoni acquisto e visite partecipate presso le aziende partner di Sistema ITS Puglia.

“Il sistema ITS rappresenta un’eccellenza purtroppo ancora poco conosciuta tra i giovani, è necessario insistere e potenziare le attività di orientamento, anche alla luce del recente ampliamento dell’offerta formativa del Sistema ITS della Puglia con l’inaugurazione di un nuovo ITS Moda a Martina Franca.” Dichiara durante la conferenza stampa il Dott. Sebastiano Leo, Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale della Regione Puglia. “Non possiamo permettere che gli studenti pugliesi si lascino sfuggire questa opportunità formativa altamente specialistica, alternativa al percorso universitario, che garantisce un rapido ingresso nel mondo del lavoro grazie alla stretta sinergia con le aziende del territorio e i loro fabbisogni formativi“.

Focus:

Gli ITS sono presenti sul territorio dal 2011, ed è dal 2019 che è stato costituito il “Sistema ITS Puglia” che comprende tutti gli Istituti Tecnici Superiori presenti in Puglia con la finalità di comunicare le prerogative di questa formazione terziaria, ancora poco conosciuta fra i giovani e che, invece, per coloro che preferiscono percorsi più brevi dell’Università, sono la scelta migliore, se orientata al veloce inserimento nel mondo del lavoro. È compito dell’ITS Meccatronica, meglio conosciuto come ITS Cuccovillo, coordinare anche per quest’anno il ciclo di webinar di orientamento degli ITS Puglia, che fa parte delle azioni di orientamento in tema di Istituti Tecnici Superiori, rientranti nelle misure nazionali di sistema finanziate dal Ministero dell’Istruzione.

Gli ITS – Istituti Tecnici Superiori – sono l’alternativa all’Università. Con la loro formazione terziaria di alta specializzazione tecnica, si distinguono per diverse caratteristiche, quali l’elevato placement (fino al 98%) dovuto proprio alla loro tipologia di piano formativo equamente suddiviso fra formazione e tirocini formativi, percorsi di durata biennale, docenti provenienti per almeno il 50% dal mondo del lavoro, possibilità di proseguire gli studi all’estero o nelle Università italiane con crediti riconosciuti.

Per la prima volta in un discorso programmatico in Parlamento, il premier Mario Draghi nel febbraio scorso parla di ITS, e li indica come “pilastro educativo”, come accade da anni in paesi nostri competitor come Germania e Francia. Al capitolo ITS, il Recovery Fund riserva un finanziamento importante, 1,5 miliardi di euro, 20 volte il finanziamento di un anno normale pre-pandemia. In questo, Draghi conferma l’investimento robusto messo sugli ITS da Lucia Azzolina. Il nuovo presidente del Consiglio mette subito dei paletti: «Senza innovare l’attuale organizzazione di queste scuole, rischiamo che quelle risorse vengano sprecate».

Le sedi legali dei 7 ITS di Puglia:

ITS AEROSPAZIO PUGLIA – Sede Brindisi; ITS AGROALIMENTARE – Sede Locorotondo; APULIA DIGITAL MAKER – Sede Foggia; ITS LOGISTICA PUGLIA – Sede Taranto; ITS “A. CUCCOVILLO” MECCATRONICA – Sede Bari; FONDAZIONE ITS TURISMO – Sede Lecce e Gallipoli (Le); ITS MI.TI (MODA) – Sede Martina Franca.