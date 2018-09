Settembre a Canne della Battaglia

Ricco cartellone di eventi

BARLETTA – Il ricco cartellone di eventi proposto a Canne della Battaglia da Polo Museale della Puglia,Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, Comune di Barletta e Teatro Pubblico Pugliese nel mese di agosto ha avuto decisamente successo.

Le visite guidate, i laboratori didattici per bambini, i concerti, le rappresentazioni teatrali, ipercorsi di trekking, lo yoga, l’osservazione astronomica, hanno riavvicinato al sito il pubblico facendo registrare il tutto esaurito delle presenze per gli spettacoli ed inducendo gli organizzatori (Teatro Pubblico e la Direzione dell’Antiquarium) a raddoppiare il numero delle visite guidate e dei laboratori didattici per far fronte alle numerosissime richieste. Roventi i telefoni dello IAT di Barletta e dei referenti delle varie attività in programma, per le richieste di informazioni e prenotazioni arrivate dalle 7,30 del mattino fino a sera inoltrata.

Rispetto allo scorso anno il numero dei visitatori del mese di agosto 2018 è raddoppiato, premiando così la strategia adottata per promuovere il sito e per ricordare ai visitatori che Canne è un sito dalle molteplici valenze, che conferisce valore ulteriore ad ogni evento che vi si realizzi.

Apprezzata anche la scelta dei temi proposti, legati alla storia del sito ed alla natura. Il 2 agosto, anniversario della storica battaglia che vide la vittoria di Annibale al comando dell’esercito cartaginese e la terribile disfatta dell’esercito romano, la rappresentazione ADDIO NUVOLE …OVVERO LA GUERRA DI ANNIBALE BARCA di Stefano Luci è stata la scelta giusta. Così il filo narrativo proposto per i brani cantati dai RADICANTO e da RAIZ, con il concertoI FIGLI DI ANNIBALE del 26 agosto. Entusiastiche le reazioni del pubblico ed i commenti per tutte le iniziative.

Si prosegue per tutto settembre con proposte che riuniscono le attività e le aperture straordinarie previste nell’ambito del programma di valorizzazione del Mibac, con quelle sostenute dal Fondo Speciale per Cultura e Patrimonio Culturale L.R. 40/2016 – interventi “Valorizzazione e divulgazione dei luoghi e della storia relativi alla Battaglia di Canne – di cui alla Legge Regionale n. 31/2011”.

Dopo l’appuntamento di sabato 1 settembre con L’ATTESA DAVANTI AL MARE spettacolo teatrale a cura di ACCADEMIA MEDITERRANEA e la regia di Marinella Anaclerio, tratto da LETROIANE DI EURIPIDE in questa settimana sono previsti due eventi, il 7 e 8 settembre.

Venerdì 7 settembre sarà ilPresidio del Librodi Barletta, guidato da Ester Alfarano, a proporre il Reading di poesia TERRA, FUOCO, ARIA E ACQUA – Poesia Portale Sud, con la partecipazione dei Poeti Edoardo Sant’Elia, Rossella Tempesta, Giuseppina Di Rienzo, Valerio Grutt e Paolo Polvani.Ilreading sarà arricchito dall’intervento musicale di Domenico Mezzina, chitarrista e compositore, e dalle immagini del fotografoAngelo Iodice.

Sabato 8 settembre invece dopo la visita guidata ed il laboratorio didattico, TEATRO DELLA POLVERE rappresenterà l’INFERNO, con laregia di Mariangela Conte.

Tutti gli eventi, sono ad ingresso gratuito, le visite guidate e i laboratori didattici sono effettuati da diverse associazioni. Di seguito il programma completo di settembre.

1 Settembre

ore 18,00 – Visita guidata

a cura dell’associazione VIRGILIO

per info e prenotazioni tel. 3206972887

ore 20.00 – DALETROIANEDI EURIPIDE

L’ATTESA DAVANTI AL MARE

Spettacolo teatrale a cura di ACCADEMIA MEDITERRANEA

Regia di Marinella Anaclerio

7 Settembre

ore 18,00– Visita guidata

a cura di ConfGuide Bari-Bat

per info e prenotazioni tel. 3401545644

ore 18,00 – Storie d’acqua

Laboratorio didattico per bambini

a cura dell’ associazione MIRABILIA ONLUS

per info e prenotazioni tel. 333 8975155

ore 19,30 – TERRA, FUOCO, ARIA E ACQUA -Poesia Portale Sud

Reading di poesia a cura del Presidio del Librodi Barletta con la partecipazione dei Poeti Edoardo Sant’Elia, Rossella Tempesta, Giuseppina Di Rienzo, Valerio Grutt e Paolo Polvani

8 Settembre

ore 18,00 – Visita guidata

a cura di ArcheoLogicaSrl

per info e prenotazioni tel. 3473176098

ore 18,00 – Storie sul prato

Laboratorio didattico per bambini

a cura di ArcheoLogicaSrl

per info e prenotazioni tel. 3473176098

ore 20,00 – INFERNO

regia di Mariangela Conte

spettacolo prodotto da AVLTek e TEATRO DELLA POLVERE

15Settembre 2018

ore 18,00- Visita guidata

a cura dell’Associazione VIRGILIO

per info e prenotazioni tel. 3206972887

ore 20,00 – E LUCEAN LE STELLE

Serenate, melodie e arie d’opera

con partecipazione dell’Orchestra da Camera Soundiff e del Tenore Giovanni Mazzone

dal 15 Settembre al 07 Ottobre

DALLA NATURA NELLA STORIA

Installazioni artistiche di Nicola Genco

mostra a cura dell’Associazione Etra E.T.S.

dal 21 al 23 Settembre Giornate Europee del Patrimonio

dalle ore 10 alle ore 18

ROMA CONTRO CARTAGINE

Living History-Parco archeologico di Canne della Battaglia

Rievocazione storica a cura dell’associazione MOS MAIORUM, visite guidate e conferenze

22 Settembre Giornate Europee del Patrimonio

ore 19.30 – VOCI DAL RIONE

con RIONE JUNNO

Canti e danze della tradizione popolare a cura di CULTURA E MUSICA

29Settembre 2018

ore 18,00- Visita guidata

a cura di ArcheoLogicaSrl

per info e prenotazioni tel. 3473176098

ore 18,00 – Il museo a modo mio

Laboratorio didattico per bambini

a cura di ArcheoLogicaSrl

per info e prenotazioni tel. 3473176098

ore 20,00 – FAVOLE PUGLIESI

una produzione TEATRIFICIO22

con Carmen Centrone, Claudia Lerro, Simona Oppedisano, Pio Stellaccio

drammaturgia e regia di Claudia Lerro e Simona Oppedisano

musiche dal vivo di Luigi Palumbo

Info: Ufficio Informazioni Turistiche di Barletta, C.so Garibaldi, 204 – Barletta

Tel. 0883 331331 mail: iat@comune.barletta.bt.it

Antiquariume Parco Archeologico di Canne della Battaglia Tel. 0883 510993

Aperto dal giovedì alla domenica dalle ore 10 alle 18,30, chiuso nella seconda domenica del mese, nei giorni che la precedono si effettua l’apertura dal mercoledì al sabato.

Strada Provinciale 142 Perazzo, 76121 Barletta

pm-pug.museocannedellabattaglia@beniculturali.it

FB: Canne della Battaglia Antiquarium e Parco ArcheologicoTwitter: @ArcheoCanne