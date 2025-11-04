“Schegge di memoria disordinata a inchiostro policromo” in scena a Bari

Al Teatro Kismet di Bari, venerdì 8 e sabato 9 novembre, andrà in scena lo spettacolo di Fausto Cabra

BARI – Venerdì 8 alle ore 21.00 e sabato 9 novembre, alle ore 18.00, per la Stagione la Rinascenza del Teatro Kismet di Bari, andrà in scena lo spettacolo “Schegge di memoria disordinata a inchiostro policromo” che indaga le complessità dell’animo umano e le sue inconfessabili oscurità.

La pièce, diretta da Fausto Cabra per il Teatro Franco Parenti, trae ispirazione dal caso Billy Milligan, che scosse profondamente l’America degli anni ‘70, già raccontato nel libro Una stanza piena di gente di Daniel Keyes che ha ispirato la serie tv The Crowded Room.

Riconosciuto colpevole di aver rapito e violentato tre ragazze

Milligan fu poi assolto per infermità mentale, essendo affetto da disturbo di personalità multipla: in lui ne coabitavano addirittura 24. Un lavoro, per il regista, dal forte valore politico che riflette sulla fragilità dell’identità. In un’epoca in cui ci si auto-ingozza di certezze e semplificazioni, è un invito a convivere con le sfumature e con la complessità e a riconoscere la contraddizione e la molteplicità come parti costitutive del nostro essere.

uno spettacolo di Fausto Cabra

testo di Gianni Forte

con Raffaele Esposito, Anna Gualdo, Sara Putignano

scene Stefano Zullo

disegno luci Martino Minzoni

costumi Eleonora Rossi

musiche Mimosa Campironi

grafica e contributi video Francesco Marro

produzione Teatro Franco Parenti

Spettacolo consigliato ai maggiori di 16 anni di età

La Stagione Rinascenza del Teatro Kismet di Bari è organizzata da Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.