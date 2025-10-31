“Sapulia”, il 4 e 5 novembre 2025 a Molfetta

Nel Chiostro della Fabbrica di San Domenico si svolgerà l’evento “Sapulia” tra cooking show e talk formativi con alcuni tra i più apprezzati interpreti della cucina italiana

MOLFETTA – Un appuntamento gratuito, aperto al pubblico e agli addetti ai lavori, che celebra la Puglia come luogo di saperi, sapori e innovazione. Nel chiostro della Fabbrica di San Domenico a Molfetta si svolgerà martedì 4 e mercoledì 5 novembre l’evento “Sapulia”: l’esperienza degli chef, l’entusiasmo degli studenti e la tipicità dei prodotti locali saranno i protagonisti delle due giornate dedicate alla formazione, alla cultura gastronomica e alle eccellenze pugliesi. Le prenotazioni gratuite per assistere ai vari appuntamenti in programma sono ancora aperte su www.cookingsolution.it/sapulia

Con il patrocinio della Regione Puglia, “Sapulia” è un progetto ideato da Cooking Solution, sotto la guida del presidente Leonardo Messina, con la collaborazione di Gianfranco Laforgia, founder di Sapori di Puglia e direttore commerciale di Pugliosità.

Due giorni di gusto, formazione e spettacolo

Il programma di “Sapulia” porterà sul palco una sequenza di cooking show e talk formativi che vedranno protagonisti alcuni tra i più apprezzati interpreti della cucina italiana.

Tra gli ospiti:

• chef Marco Pirotta, che presenterà il cooking show dal titolo “CS Lab – Piatti tipici pugliesi in CBT”, sia per il pubblico di partecipanti, sia per gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Molfetta

• chef Antonella Ricci, prima chef stellata in Puglia, e Vinod Sookar, entrambi chef del rinomato Ricci Osteria di Milano e insieme conduttori del programma gastronomico “Mangia Puglia Ama”

• chef Sonia Peronaci, conduttrice televisiva e fondatrice della Sonia Factory

• chef Floriano Pellegrino, co-fondatore e chef di Bros’, ristorante stellato Michelin di Martina Franca, diventato un laboratorio di innovazione e punto di riferimento per la cucina contemporanea nel Sud Italia.

Ad arricchire la prima serata con un momento musicale di grande suggestione è previsto un concerto dell’Orchestra “Note di Puglia”, diretta dal Maestro Gianfranco Russo. L’ensemble tutta al femminile, nata a Molfetta, è oggi riconosciuta dal Ministero della Cultura come Centro di Produzione Musicale.

I vari momenti del programma saranno intervallati da un percorso degustativo sensoriale dedicato ai sapori del territorio, tra cui il calzone molfettese e la cicoria puntarelle Molfettese.

La seconda giornata

sarà incentrata sulla formazione pratica con gli studenti dell’I.P.E.O.A. di Molfetta a cui seguiranno, nella fascia oraria pomeridiana, momenti di confronto con gli chef, gli operatori del settore e gli ospiti che potranno seguire gli appuntamenti sul palco e scoprire i segreti del mestiere.

A presentare l’evento sarà la poliedrica artista Irene Antonucci, accompagnata dai moderatori Sandro Romano, giornalista e gastronomo, e il professor Giacomo Giancaspro, esperto formatore con oltre quarant’anni di esperienza nel mondo alberghiero e ristorativo. La zona interviste sarà curata dalla food blogger Nunzia Bellomo.

Saranno presenti aziende e sponsor del comparto enogastronomico e della ristorazione con i propri stand, per far conoscere al pubblico prodotti rappresentativi del territorio, materie prime e realtà imprenditoriali che contribuiscono alla valorizzazione del territorio.

PROGRAMMA COMPLETO

Dove – Chiostro Fabbrica di San Domenico – Molfetta

Quando – Martedì 4 e mercoledì 5 novembre 2025

Ingresso gratuito con prenotazione su www.cookingsolution.it/sapulia

PRIMA GIORNATA – 4 novembre

h. 17:00 Cerimonia d’apertura in loco

h. 18:00 – 20:00

Cooking Show “CS Lab – Piatti tipici pugliesi in CBT”, a cura dello Chef Marco Pirotta, ideatore del CBTLAB

Moderatore Prof. Giacomo Giancaspro, oltre 40 anni di esperienza nella formazione alberghiera e ristorativa

Ospiti:

• Gianvito Bombini – Patron Trattoria per Camionisti, Bisceglie e Chef CSLAB e co-fondatore di Cooking Solution

• Domenico Ginevrino Chef del ristorante Magnolia (Longiano) 2 stelle Michelin e Chef CSLAB

• Domenico Zingrillo – titolare dell’azienda Zingrillo (arredamento e attrezzature professionali – Barletta)

h.20:30

Concerto a cura dell’Orchestra “Note di Puglia”, dirige il Maestro Gianfranco Russo

SECONDA GIORNATA – 5 novembre

h. 10:00 – 12:00

Cooking Show a cura dello Chef Marco Pirotta in collaborazione con l’Istituto Alberghiero I.P.E.O.A. di Molfetta

Moderatore Prof. Giacomo Giancaspro

Ospiti:

• Preside Antonio Natalicchio dell’Istituto Alberghiero I.P.E.O.A. di Molfetta

• Chef Onofrio Squeo – Chef di Magno – Questione di Gusto (Turi)

• Fulvio Petroli, Executive Chef ristorante Toruccio Terrazza Adriatica (Giovinazzo) e Chef CSLAB

h. 15:00 – 17:00

Moderatore Sandro Romano (giornalista e gastronomo)

Cooking Show a cura dello Chef Floriano Pellegrino del ristorante Bros’ (Martina Franca)

Ospiti:

• Chef Andrea Catalano, Ristorante Dissapore (Carovigno) 1 stella Michelin

• Cristiano Taurisano, Pizzeria Luppolo & Farina (Latiano), pizzeria pluripremiata in Puglia.

• Chef Massimo Ferosi del ristorante “Il Presidente” (Lucera)

h. 17:00 – 19:00

Moderatore Sandro Romano

Cooking Show a cura dello Chef Antonella Ricci, prima chef stellata in Puglia e lo chef Vinod Sookar di Ricci Osteria (Milano). Conduttrice, insieme a Vinod Sookar, del programma gastronomico Mangia Puglia Ama.

Ospiti: Giuseppe Frizzale Executive Chef presso il Casale San Nicola Banqueting & Resort (Bisceglie), co-fondatore di Cooking Solution e Chef in CSLAB

Giuseppe Boccassini Executive Chef presso Campi Elisi Resort (Andria), Chef CSLAB

Emanuele Natalizio Chef Patron de Il Patriarca (Bitonto)

h. 19:00 – 21:00

Moderatore Sandro Romano

Cooking Show a cura di Sonia Peronaci – Chef, conduttrice di “In cucina con Sonia” e fondatrice di “Sonia Factory”

Ospiti: Carlo Papagni, F&B Manager, docente, Chef CSLAB

Chef Michele Azzollini della sala ricevimenti Villa Ciardi (Bisceglie) e BRA hotel *****L (Bari)

Nunzia Bellomo, Food blogger