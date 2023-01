San Severo, “A proposito di Rocco” di Rocco Papaleo e la sua Band

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro “Verdi”, venerdì 3 febbraio, nell’ambito della Stagione concertistica degli Amici della Musica di San Severo

SAN SEVERO – Prosegue con successo la rassegna musicale degli Amici della Musica di San Severo. La 54.ma Stagione concertistica dell’Associazione presieduta dalla prof.ssa Gabriella Orlando ospita venerdì 3 febbraio 2023 al teatro “Verdi” di San Severo alle ore 20.30 (porta ore 20) l’atteso spettacolo “A proposito di Rocco” di Rocco Papaleo e la sua Band.

Attore, autore, regista, showman, ma anche cantante e musicista: Papaleo coltiva e pratica abilmente da 25 anni il teatro-canzone conducendo lo spettacolo tra parole e musica, tra canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali. “A proposito di Rocco” è uno show che si presenta come album tutto da sfogliare, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole in musica: un riuscito esperimento che strizza l’occhio a Gaber e alla Basilicata. Uno spettacolo antologico, con la spiccata attitudine all’interazione e al gioco; un recital che ha sempre lo stesso punto di partenza, ma una meta sempre nuova e una strada sempre diversa per raggiungerla. “A proposito di Rocco” è un’occasione per raccontare se stesso attraverso canzoni e storie nelle quali ritrovarsi, emozionarsi e sorridere.

Sul palcoscenico con l’istrionico attore la sua Band composta da Arturo Valiante, pianoforte, Guerino Rondolone, contrabbasso , Davide Savarese, tamburi, Francesco Gierino, chitarra.

L’evento è organizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e la Regione Puglia (Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, PACT – Polo di riferimento per l’Arte, la Cultura e il Turismo nella Regione Puglia e PiiiL Cultura in Puglia) e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura – Città di San Severo.

Biglietti in vendita al botteghino del Teatro mercoledì 1 e giovedì 2 ore 10.30 – 12.00 / ore 18.00-19.30

Per informazioni: 329.1286673 – 348.6628775

Cdp Service per Amici della Musica