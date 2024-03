Ruvo di Puglia, ultimati i lavori nello spazio giochi di Piazza Dante

RUVO DI PUGLIA (BA) – Completata la manutenzione dello spazio giochi di Piazza Dante. L’intervento, curato dai Tecnici dell’Area 8 del Comune, ha previsto la sostituzione integrale della pavimentazione anti-trauma, dei giochi danneggiati e degli di accessori ludici divelti.

I lavori, per un valore complessivo di 14.800 euro, sono stati realizzati con fondi di bilancio.

“Gli spazi gioco per i nostri concittadini più piccoli – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Mazzone – sono sempre troppo pochi, dobbiamo continuare ad impegnarci per realizzarne di nuovi. Con questo intervento abbiamo ripristinato uno spazio molto usato dai bambini e dalle bambine della nostra città, che in compagnia delle loro famiglie sperimentano, giocano, crescono in uno spazio pubblico. Un piccolo investimento di risorse pubbliche con un enorme fattore moltiplicativo in termini di benessere.

Stiamo lavorando per una città sempre più a misura delle giovanissime generazioni con grandi progetti, ma anche con attenzione alle piccole cose.”