Ruvo di Puglia, secondo appuntamento con “A cena con le webseries”

“A cena con le webseries”. I cambiamenti in atto nel mondo, attraverso gli occhi della rete

RUVO DI PUGLIA (BA) – Sabato 13 ottobre, a partire dalle ore 20.30, presso la Tenuta Tedone Consolini di Ruvo di Puglia (Contrada Lama d’Ape, 482/a), si terrà il secondo dei sei appuntamenti della rassegna cinematografica dal titolo “A cena con le webseries”, con la proiezione del cortometraggio “Figli di Madre Terra” diretto dal regista pugliese Michele Pinto.

Dal 6 ottobre al 10 novembre “A cena con le webseries” propone al pubblico la proiezione di webserie e cortometraggi diretti dal regista ruvese, noto a livello nazionale ed internazionale nel campo della produzione cinematografica webseriale, in sei serate da lui stesso introdotte e moderate.

La rassegna mira a creare dibattiti sui cambiamenti in atto nel mondo, attraverso gli occhi della rete e nasce dall’osservazione di come l’entertainment a livello globale stia mutando di continuo e a grande velocità. Contesto in cui gli infiniti scenari oggi offerti dal web 2.0 e dalle grosse piattaforme di video on demand, oltre ad alterare la modalità stessa di fruizione di un racconto filmico, arrivano a minare il ruolo, da sempre di rilievo, di mass media come il cinema e la televisione.

Sabato 13 ottobre sarà proiettato il cortometraggio di sensibilizzazione sulle conseguenze devastanti del batterio killer della Xylella fastidiosa in Puglia “Figli di Madre Terra”.

Prodotto da Morpheus Ego e Teatro delle Molliche, con il patrocinio di Unapol nazionale e Legambiente Puglia, il corto è scritto e interpretato dal coratino Francesco Martinelli e si avvale esclusivamente da artisti baresi come Libera Martignetti, Sara Matarrese, il piccolo Emauele Karol Martinelli e la partecipazione straordinaria di Alberto Rubini.

Girato in Salento, nelle aree più colpite dalla Xylella, partendo dai fatti di cronaca, il progetto rappresenta un percorso di ricerca e analisi e nasce dalla ferrea volontà di dare un contributo artistico di sensibilizzazione su quello che rappresenta un problema, non geolocalizzato, che affligge duramente i secolari e maestosi testimoni della storia della nostra terra.

Con pochi dialoghi, prettamente di ausilio alla comprensione della storia, “Figli di Madre Terra” tocca i temi dell’amore e del dolore rappresentati in maniera iconografica, della problematica comunicazione generazionale, del dialogo con la sfera religiosa e della speranza nel cambiamento.

Proiettato anche a Viterbo in apertura del convegno del CNO (Consorzio Nazionale degli Olivicoltori), il cortometraggio ha ricevuto un riconoscimento per aver interpretato e fotografato, con straordinaria efficacia e passione, i sentimenti e le angosce degli Olivicoltori Pugliesi per un problema che mina la loro stabilità e sicurezza, ufficializzato dalla consegna delle targhe a Pinto e Martinelli dalle mani del Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alessandra Pesce.

Selezionato all’OFF_Ortometraggi Film Festival e inserito nel progetto culturale multidisciplinare Landxcape promosso dalla Regione Puglia, è attualmente nella selezione ufficiale del Foggia Film Festival 2018. Ha vinto sei premi ai Rome Web Awards 2018, gli Oscar italiani del Web, per la sezione Social: Miglior poster di Danilo Macina (Corato), Miglior attore non protagonista Alberto Rubini (Grumo Appula), Miglior fotografia, Miglior attrice protagonista Sara Matarrese (Andria), Miglior opera Social, Miglior Italian Creation.

La proiezione sarà seguita da una cena di degustazione dei prodotti tipici murgiani preparati dalle cucine della Tenuta Tedone Consolini (Info e prenotazioni: 346/5154493).

Tutti gli appuntamenti:

● 6 ottobre: “Project M” – La distopia di un mondo in cui l’arte è vietata.

● 13 ottobre: “Figli di Madre Terra” – Il racconto del dramma Xylella in Puglia.

● 20 ottobre: “Mio figlio è l’albero” – L’odissea di un uomo in cerca di un futuro per il proprio figlio.

● 27 ottobre: “In Vino Veritas” – La storia del vino attraverso i secoli.

● 3 novembre: “Tama Kelen” – Il viaggio che insegna, dal deserto al Mediterraneo.

● 10 novembre: “Bishonnen” – Un’originale denuncia della violenza contro le donne.

Il trailer di “Figli di Madre Terra”: https://youtu.be/693zgcN8KUI