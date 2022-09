Ruvo di Puglia, rinviato a domani il concerto di Vinicio Capossela

A causa del maltempo, rinviato al 2 settembre il concerto di Vinicio Capossela previsto per questa sera.Confermata invece oggi la presentazione di Guido Harari con la presenza di Vinicio Capossela che si sposta all’interno del Museo del libro

RUVO DI PUGLIA – A causa delle avverse condizioni climatiche confermate dalle previsioni per la giornata di oggi, il concerto di apertura di Talos Festival a Ruvo di Puglia con Vinicio Capossela, viene posticipato a domani sera 2 settembre ore 21 piazzetta Le Monache.

I biglietti acquistati restano validi per la nuova data. Per chi volesse è possibile richiedere l’annullamento e rimborso del biglietto entro le ore 12 del 2 settembre presso le piattaforme di vendita utilizzate.

È confermata invece per oggi pomeriggio la presentazione del libro di Guido Harari “Remain in Light” con lo stesso Vinicio Capossela che sì terrà nella sala conferenze del Museo del Libro al secondo piano di Palazzo Caputi, via Veneto 26 dalle 18.30.

Insieme all’autore e all’artista ospite, ci saranno i rappresentanti delle istituzioni locali e gli organizzatori del festival per un momento inaugurale.

Per garantirne lo svolgimento ad ingresso libero, cambiano anche orario e location del concerto di Neue Grafik Ensemble il 2 settembre: la formazione londinese si esibirà alle 23,00 in Largo Cattedrale a Ruvo di Puglia.

Talos Festival 2022 è un progetto promosso dal Comune di Ruvo di Puglia, diretto e organizzato in partnership con Bass Culture srl, cofinanziato da Regione Puglia in convenzione con il Teatro Pubblico Pugliese (Programma Straordinario Custodiamo la Cultura in Puglia – Fondo Speciale per Cultura e Patrimonio Culturale L. 40/2016 art. 15 comma 3 Investiamo nel vostro futuro).