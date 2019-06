Ristagna la Metalmeccanica in Italia, incerta la situazione a Bari e BAT

Nella sede di Confindustria Bari BAT, presentati oggi i dati congiunturali di uno dei settori strategici per il territorio, insieme all’attesa prima edizione di MECSPE Bari, il nuovo evento per l’industria manifatturiera promosso da Senaf, presso la Nuova Fiera del Levante, dal 28 al 30 novembre

BARI – Nel primo trimestre di quest’anno persiste la stagnazione dell’attività produttiva metalmeccanica nazionale emersa nel corso del 2018. Nonostante un lieve recupero dello 0,3% registrato nei primi 3 mesi del 2019 rispetto alla brusca frenata di fine anno, infatti, i volumi di produzione nazionali sono inferiori del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Qualche incertezza in più si registra nell’area di Bari e BAT, dove la produzione è risultata stabile per 46 aziende su 100, mentre le imprese che hanno registrato un calo sono leggermente più numerose di quelle che hanno dichiarato un incremento.

Le occasioni di crescita appaiono affidate ancora una volta ai mercati esteri, dove le vendite della meccanica nazionale hanno continuato a crescere, anche se di un modesto 0,5%, e dove anche la maggior parte delle imprese baresi hanno potuto indirizzare una produzione stabile (49% delle imprese) o maggiore (28%) rispetto al precedente trimestre. La fiducia degli imprenditori è affidata fondamentalmente alla qualità e all’innovazione dei prodotti, considerate da oltre il 90% delle imprese intervistate, sia italiane sia baresi, il principale fattore di competitività. Un forte elemento di debolezza è invece considerata l’azione governativa. Questo è in sintesi ciò che emerge dalla 150ª indagine congiunturale di Federmeccanica presentata oggi 4 giugno a Roma, in occasione de #IGiornidellaMetalmeccanica, e in contemporanea anche a Bari, con una giornata organizzata dalla Sezione Meccanica di Confindustria Bari BAT e da Senaf che ha presentato, in quest’occasione, la prima edizione della fiera MECSPE Bari.

MECSPE Bari nasce come evento di riferimento del Centro e Sud Italia e del bacino del Mediterraneo per l’industria manifatturiera e arriverà per la prima volta in Puglia, dal 28 al 30 novembre 2019, presso la Nuova Fiera del Levante, per dare supporto alle aziende della manifattura nella sfida alla competitività, fatta di tecnologie, ma anche di investimenti nelle persone per le competenze digitali. Il prossimo autunno saranno rappresentati diversi comparti merceologici, da quello delle macchine, a quello dell’automazione, dalla logistica di produzione alle tecnologie 4.0, dalle lavorazioni e servizi in conto terzi ai materiali. Inoltre, l’iniziativa Fabbrica Digitale 4.0 mostrerà il ruolo determinante delle tecnologie di produzione 4.0 nei diversi settori e contesti applicativi dell’industria manifatturiera.

“L’indagine che abbiamo presentato oggi – ha dichiarato Cesare De Palma, Presidente della Sezione Meccanica, Elettrica ed Elettronica di Confindustria Bari BAT- ci restituisce l’immagine di un comparto produttivo impegnato in un importante sforzo di innovazione e di competizione sui mercati esteri, in cui hanno un ruolo chiave l’innovazione di prodotto e la trasformazione digitale. Per questa ragione abbiamo scelto di presentare oggi, insieme ai dati congiunturali di settore, anche MECSPE Bari, dove noi imprenditori potremo trovare indicazioni importanti per innovare e dove potremo mostrare l’alto livello d’innovazione di cui sono capaci le nostre imprese”.

“Sostenere la metalmeccanica in questo sforzo di innovazione e affermazione sui mercati esteri deve diventare una priorità per la politica nazionale e locale. Le istituzioni sono chiamate a sostenere chi può dare forza al Paese ovvero le Imprese“, ha dichiarato Laura Ruggiero, vicepresidente vicaria di Confindustria Bari BAT e componente del Consiglio generale di Federmeccanica, che ha aperto i lavori dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Bari Antonio Decaro. Sindaco di Bari

E’ seguita poi la presentazione di MECSPE Bari, con gli interventi di Giuseppe Riccardi, Vicepresidente della Nuova Fiera del Levante e Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE, che ha illustrato le principali novità della manifestazione, evidenziando le grandi opportunità per il manifatturiero messe in campo: “È ormai diffusa in tutto il Paese la consapevolezza che il percorso 4.0 sia non solo una grande opportunità da cogliere per far sì che il sistema industriale e produttivo faccia un salto decisivo verso l’innovazione, ma una condizione necessaria per rimanere al passo con una domanda sempre più mutevole ed esigente – ha dichiarato Maruska Sabato – Con la nascita di MECSPE Bari, puntiamo a rafforzare il livello di conoscenza delle imprese pugliesi, diventando baricentro per il Centro e Sud Italia e per il bacino del Mediterraneo. Forti della nostra esperienza, crediamo che creare una nuova occasione di incontro per le PMI del territorio sia il naturale proseguimento di un percorso che ci vede da tanti anni impegnati al fianco delle imprese nella trasformazione 4.0.”

La giornata dedicata alla metalmeccanica è proseguita infine con un talk moderato dal giornalista de “Il Sole 24 ore” Vincenzo Rutigliano su Digitalizzazione, Industria 4.0 e Persona al Centro, con la partecipazione di esempi di eccellenza di imprese del territorio pugliese e rappresentanti di MECSPE e del mondo associativo. Tra i presenti: Gianluca Trotta, Cluster Fabbrica Intelligente; Michele Turchiano, Direttore HR Masmec Spa; Annacarla Loperfido, Organization Development Manager Master Italy Srl; Piero Todaro, Co-Founder SolidEngineering e Michele Rossi, Direttore tecnico progetti speciali MECSPE.