Rinviata la presentazione del volume “L’inattesa. Angela Merkel. Una biografia politica” di Tonia Mastrobuoni alle Ergot di Lecce

LECCE – Da venerdì 26 a domenica 28 novembre (ore 20:30 – ingresso 7 euro, tre serate 18 euro) alle Officine Culturali Ergot di Lecce, la rassegna “Sette meno dieci – Live” propone “Homo faber. 1970/1973. La Trilogia. Massimo Donno canta Fabrizio De André”, tre appuntamenti speciali ideati e organizzati in collaborazione con l’associazione Art&Lab Lu Mbroia. Il cantautore salentino reinterpreterà tre dischi dell’artista genovese: “La buona novella” (venerdì 26), “Non al denaro non all’amore né al cielo” (sabato 27, ospite Dario Muci) e “Storia di un impiegato” (domenica 28, ospite Alessia Tondo). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria info@conversazionisulfuturo.it – 3394313397.

Massimo Donno è un cantautore salentino che si divide da diversi anni tra scrittura e musica, progetti inediti e teatro. Dopo “Amore e Marchette” (Ululati/Lupo Editore, 2013) e “Partenze” (Visage Music, 2015), prodotto dall’organettista Riccardo Tesi, che i giurati del Premio Tenco inseriscono nella rosa dei migliori 50 album italiani dell’anno, Donno nel giugno 2017 pubblica “Viva il Re!” (Squilibri Editore/Visage Music 2017). Il disco – che ospita Gabriele Mirabassi e la cantante Lucilla Galeazzi – contiene brani tratti dai due album precedenti e alcuni inediti, riarrangiati da Emanuele Coluccia per La Banda de Lu Mbroia, un’orchestra di venti elementi. Il disco risulta, per Smemoranda.it, uno dei migliori album indie del 2017 mentre l’autorevole Giornale della Musica lo inserisce tra le migliori 20 uscite di world music dell’anno. Nel corso degli anni Donno ha collaborato, tra gli altri, con Alberto Bertoli, Luciano Melchionna, Juan Carlos “Flaco” Biondini, Mirko Menna, Maurizio Geri, Alessandro d’Alessandro. Donno – che nel 2019 ha conquistato la seconda edizione del “Premio Castrovillari d’Autore” – è tra i trentanove interpreti di “Io credevo. Le canzoni di Gianni Siviero” (Squilibri Editore), omaggio a uno dei più originali cantautori italiani, che ha conquistato la Targa Tenco 2020 come miglior progetto collettivo (ex aequo con “Note di viaggio – Capitolo 1: Venite avanti…” dedicato a Francesco Guccini). “Lontano”, in uscita per Squilibri Editore, è il suo nuovo album di inediti.

La rassegna “Sette Meno Dieci Live”, curata da Gabriella Morelli e Pierpaolo Lala, è ideata e promossa da Diffondiamo Idee di Valore, Io non l’ho interrotta, Votarti m’affatica e Coolclub nell’ambito del più articolato progetto Conversazioni sul futuro, sostenuto dalla Regione Puglia nel Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo e, tramite il Teatro Pubblico Pugliese, nella programmazione Custodiamo la cultura in Puglia.