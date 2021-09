Rifiuti agricoli, Lazzàro (Confagricoltura Puglia): “Lavoriamo affinché lo scarto di oggi diventi un bene di domani”

BARI – “Con l’accordo di oggi abbiamo fatto tutti un importante passo avanti nella difesa dell’ambiente e del territorio“, commenta così il presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro la stipula dell’Accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli prodotti all’interno della regione Puglia. I temi del riuso, del rispetto dell’ambiente, sono già intrinsechi nel lavoro agricolo. “Oggi abbiamo sancito dei principi che fanno già parte del fare impresa in agricoltura. Tra questi il recupero e il riciclo, essenziali in un’azienda per contenere costi, rispettare l’ambiente ed essere concorrenziale sul mercato“.

Attraverso la stipula di questa mattina si aggiunge un importante passaggio nella tutela della salute, dell’ambiente e dell’attività agricola promossa dall’Ue. Ed è previsto che le imprese agricole pugliesi possano contare su una rete istituzionale che le assista nella gestione dello smaltimento dei rifiuti. Tra i firmatari dell’accordo Assessorati regionali, all’Agricoltura e all’Ambiente, l’Agenzia pugliese per lo smaltimento dei rifiuti.

“Il compito di Confagricoltura Puglia – prosegue – è di supportare e sensibilizzare gli operatori agricoli nell’utilizzo dei circuiti organizzati di raccolta per una corretta gestione dei rifiuti agricoli. Una azienda che ricicla in modo corretto non è solo innovativa e rispettosa dell’ambiente ma anche concorrenziale sui mercati e attrattiva per il consumatore finale che ha dimostrato di apprezzare gli alimenti prodotti in aziende ‘green’. L’obiettivo è che lo scarto di oggi, trattato a norma, diventi un bene di domani per preservare le materie prime che non sono di certo inesauribili“.