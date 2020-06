Regionali Puglia, Losacco (Pd): “Bene Emiliano, Cinque Stelle raccolgono apertura”

BARI – “Le parole del Presidente Emiliano, ma anche quelle del parlamentare cinque stelle Paolo Lattanzio e del segretario regionale Marco Lacarra, non restino lettera morta. Questa è l’ora della responsabilità e del coraggio verso una terra che ha alle porte una delle stagioni più drammatiche della sua storia.”

Lo scrive in una nota il deputato barese del PD, Alberto Losacco.

“Non si tratta di formule, ma la necessità di rispondere a un interrogativo politico. Come possiamo dare alla Puglia un governo dalle spalle larghe per affrontare la crisi economica, le ripercussioni sociali, le mire delle organizzazioni criminali pronte a infiltrare le imprese con l’acqua alla gola? Come facciamo a non disperdere neppure un centesimo degli aiuti europei, per fare davvero in modo che questi riescano a lenire le ferite del tessuto sociale, ad aiutare le imprese, a indirizzare la nostra regione verso un chiaro e nuovo modello di sviluppo? Io penso che una prima risposta sia attraverso un governo politico della regione, che si riconosca attorno a precise scelte strategiche, di prospettiva e che siano in qualche modo allineate rispetto al quadro e alla programmazione nazionale.

Inoltre, come ha ricordato il segretario Zingaretti, è anche il meccanismo elettorale delle regionali che richiede di ragionare secondo uno schema bipolare. Dividere il fronte che governa a Roma è soltanto un regalo alle destre e un torto alle necessità della Puglia e dei pugliesi. E questo vale anche per Italia Viva”, conclude il deputato dem.