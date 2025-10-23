La Rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia a Taranto

TARANTO- Domenica 26 ottobre il centro storico di Taranto ospiterà la VII edizione della Rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia, un evento che celebra le radici, i costumi e le tradizioni della nostra terra.

La manifestazione, promossa da UNPLI Puglia APS con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia – Assessorato al Turismo, Pact Puglia e del Comune di Taranto, vede la collaborazione di Confcommercio Taranto e della Pro Loco di Taranto.

L’iniziativa, che è stata presentata ufficialmente nella mattinata di giovedì 23 ottobre presso l’Infopoint Galleria Comunale in Piazza Castello a Taranto, si preannuncia come un viaggio nel tempo tra storia, cultura e tradizione.

L’appuntamento si aprirà

con i saluti istituzionali, alle 10:00 presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città in Piazza Castello, del sindaco di Taranto Piero Bitetti e della presidente della Pro Loco di Taranto Nunzia Lecce.

Seguiranno gli interventi di Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia aps, Leonardo Giangrande, presidente Confcommercio Taranto, Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo della Regione Puglia, e Antonino La Spina, presidente nazionale Unpli.

Domenica 26 ottobre

a partire dalle ore 16:00, i cortei storici sfileranno tra le vie e le piazze più suggestive del centro antico di Taranto, partendo da Piazza Ammiraglio Cattolica e attraversando Via Di Palma, Piazza Maria Immacolata, Via D’Aquino e Piazza Garibaldi.

Oltre 1200 figuranti in abiti d’epoca in venti gruppi organizzati, provenienti da diverse località pugliesi, più un gruppo proveniente da Bernalda (MT), daranno vita a un emozionante percorso tra musica, colori, costumi e atmosfere medievali, in un intreccio di storia e identità che racconta l’anima più autentica della Puglia.

La Rassegna dei Cortei Storici rappresenta un momento di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale che le Pro Loco custodiscono e tramandano con passione.