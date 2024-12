“Purciddhuzzi & Pilates”, tre appuntamenti a Nardò

NARDO’ – Sotto l’albero di Natale, quest’anno, Nardò Pilates Academy lascia un dono speciale: benessere, armonia e qualche stiramento ben fatto! In collaborazione con le associazioni sportive “Pallacanestro A9”, “Nardò Basket Academy” e “Onda Viva”, con il prestigioso patrocinio della Consulta dello Sport Neritino, della Città di Nardò (Assessorato alla Cultura “Giulia Puglia”) e della Presidenza del Consiglio (delega allo sport “Antonio Tondo”), arriva un’iniziativa che ha già conquistato un posto d’onore nei cuori e nei polmoni dei neretini: “Regaliamo Benessere”.

L’iniziativa è finanziata dalla Regione Puglia e rientra nella campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne “Allenati contro la violenza”.

Tre appuntamenti gratuiti di Pilates per tutti

Tra una fetta di panettone e un piatto di purciddhuzzi, è ora di prendersi cura del proprio corpo! Non importa se siete veterani del fitness o neofiti alle prese con le prime dolci sudate: il Pilates vi aspetta per un’esperienza unica, tonificante e, perché no, poetica.

Quando? Il 17, 18 e 19 dicembre.Dove? In via Giannone a Nardò.

Perché? Perché il benessere è una cosa seria, ma non troppo. Come dice il nostro slogan: “Purciddhuzzi & Pilates”. Il contrasto perfetto tra dolcezza e tonicità, tra tradizione e innovazione, tra calorie ingerite e calorie (si spera) bruciate.

Non mancate!

Il regalo è aperto a tutti: iscritti, curiosi, amici degli amici e anche quei pigri che ancora non sanno che il Pilates è la risposta a domande che non hanno mai fatto.

Per informazioni e per prenotare il vostro posto sul tappetino, chiamate il 347 8836359.

Venite, sudate, sorridete. E magari, a fine lezione, concedetevi un purciddhuzzu. È Natale, dopotutto