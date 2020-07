Proiezione online gratuita del film “Faith”

La pellicola è della regista brindisina Valentina Pedicini in concorso a ShorTS International Film Festival

BRINDISI – Proseguono le proiezioni gratuite della 21° edizione di ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina quest’anno in programma sul web fino a domenica 12 luglio 2020 grazie a MYmovies, partner tecnico dell’evento.

Venerdì 10 luglio alle ore 20.00 il festival vi dà appuntamento sul sito di MYmovies con la proiezione in streaming gratuita del film “Faith” della regista brindisina Valentina Pedicini, in concorso a ShorTS nella sezione Nuove Impronte dedicata ai migliori lungometraggi del cinema emergente.

In un sontuoso bianco e nero, il documentario racconta la comunità di monaci cristiani che vivono in un monastero isolato tra le colline marchigiane. Ribattezzati “Guerrieri della Luce”, questi monaci si preparano da vent’anni ad una guerra più “alta”, tra preghiere notturne e allenamenti massacranti, credendo in una sola fede: combattere il male nel nome del Padre. Un viaggio poetico ed emotivo in un mondo sconosciuto, un film per indagare le motivazioni profonde di una scelta radicale, le ragioni della devozione. Cosa si è disposti a perdere, per vincere in nome della fede?

Nata a Brindisi, la regista Valentina Pedicini si è diplomata in Regia alla Zelig International School of Documentary. I suoi lavori vengono selezionati in festival nazionali e internazionali. Dal profondo vince il Premio Solinas, il Festival di Roma, i Nastri d’Argento ed è in cinquina dei David di Donatello. Nel 2016 gira il cortometraggio Era ieri (Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2016, Settimana Internazionale della Critica). Dove cadono le ombre, esordio nella finzione prodotto da Fandango, è alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2017 (Giornate degli Autori).

Alle 21.30 le proiezioni online gratuite proseguono sempre su MYmovies con i corti di Maremetraggio, storica sezione competitiva di ShorTS International Film Festival dedicata ai migliori cortometraggi premiati nei maggiori festival internazionali.

PROGRAMMA DI VENERDì 10 LUGLIO

Extra – Evento speciale Esterno/Giorno | on demand

a cura di Casa del Cinema di Trieste

Blow Out si sveglia a mezzogiorno | 12.00~12.30

a cura di Blow Out Frequenze cinefile

24 Hour ShorTS Comics Marathon | 16.00~00.00 | Pagina Facebook di ShorTS

Contest gratuito

Nuove Impronte #06 | 20.00 | MYmovies

Lungometraggio in concorso

Faith di Valentina Pedicini – I, 2019, 93′

Maremetraggio Slot #06 | 21.30 | MYmovies

Cortometraggi in concorso

We_Sounds di David Carrizales – E, 2019, 5′

Teresa di Gabriele Ciances – I, 2019, 8′

The Little Soul di Barbara Rupik – PL, 2019, 9′ (anteprima italiana)

The Test di Philipp Christopher – D, 2020, 3′

She Runs di Qiu Yang – CHN/F, 2019, 19′

Rain, Rain, Run Away di Clémentine Carrié – F, 2019, 15′

Stay Awake, Be Ready di Pham Thien An – VN/ROK/USA, 2019, 14′