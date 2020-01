Primarie centrosinistra, Abaterusso (Articolo Uno – LeU/I Progressisti): “Il popolo delle primarie ha scelto Emiliano. Adesso tutti uniti per sostenerlo e riportare il centrosinistra al Governo della regione”

Ecco le sue dichiarazioni

BARI – “I dati delle primarie svoltesi ieri sanciscono, senza ambiguità alcuna, la vittoria del Presidente uscente Michele Emiliano il quale si è affermato in maniera netta e decisa sugli altri contendenti.

Ringrazio tutto il popolo della sinistra che si è mobilitato, nonostante il maltempo, contribuendo a scrivere una bella pagina di democrazia e di partecipazione. È la testimonianza della volontà dei cittadini di proseguire lungo il percorso intrapreso in questi ultimi quindici anni.

Michele Emiliano, quindi, è da oggi il candidato ufficiale del centrosinistra. Adesso si mettano da parte i protagonismi e si lavori insieme, pancia a terra, per ricucire gli strappi, sostenere il Presidente e riportare il centrosinistra al governo della regione nella prossima primavera. Le basi ci sono. Lavoriamo affinché ciò diventi realtà e la Puglia non si pieghi alle forze populiste, razziste e xenofobe che vorrebbero riportarla indietro“. Lo afferma in una nota Ernesto Abaterusso, Presidente Gruppo consiliare LeU/I Progressisti in Regione Puglia.