Presepe Vivente nelle Grotte di Castellana: sarà la Pro Loco a organizzarlo

CASTELLANA GROTTA (BA) – Sarà l’ Unpli Puglia e la Pro Loco di Castellana Grotte a gestire la fase organizzativa del Presepe Vivente 2021 all’interno del famoso sito archeologico mozzafiato noto in tutto il mondo.

La Società Grotte nell’ambito delle iniziative natalizie “Stille d’inverno” e il Comune di Castellana hanno affidato alla Pro Loco l’organizzazione dell’evento che si svolgerà domenica 26, lunedì 27, martedì 28 dicembre e domenica 2 gennaio.

“Con questa decisione del Cda della società Grotte, presieduto da Victor Casulli, si riconosce la validità delle Pro Loco pugliesi, operose, solide, ben organizzate e sempre propositive“, ha spiegato Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia. “Sono certo che il presidente Piero Longo (al quale rivolgo i complimenti dell’Unpli Puglia), il direttivo, i volontari sapranno portare a termine un compito sì impegnativo ma stimolante e assolutamente all’altezza delle capacità dello staff. Si tratta di un evento che rappresenta un unicum nel suo genere: un presepe vivente all’interno di uno dei siti archeologici pugliesi più importanti al mondo e a una profondità massima di 122 metri per 3348 metri di lunghezza. Una rievocazione assai suggestiva tra stalattiti e stalagmiti da non perdere“.

Il presepe vivente rientra nel calendario di appuntamenti denominati “Stille d’Inverno” della Società Grotte di Castellana, promosso dall’Unpli Puglia e dalla Pro Loco cittadina “don Nicola Pellegrino”. La regia sarà curata da Lucio Giordano.

Si avvicenderanno oltre cento figuranti in costumi d’epoca, si snoderanno in oltre dieci scene per raggiungere, accompagnati dalle note del Maestro Renato Giorgi (edizioni Paoline) la caverna della Fonte dove sarà allestita la Natività.

In questi giorni continuano le selezioni per individuare i figuranti (per adesioni 3936388315).

Biglietti disponibili per domenica 26, lunedì 27, martedì 28 e domenica 2 gennaio 2022 su TicketOne. Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 080/4998221 dalle 09:30 alle 13:30 oppure inviare una mail a segreteria@grottedicastellana.it

Per accedere alla rappresentazione sarà necessario esibire il super green pass.