Premio Porta dei Leoni: il 29 luglio a Margherita di Savoia

Torna il Galà della solidarietà, promosso dalla Fondazione Katia Valerio Grimaldi in collaborazione con la LILT

MARGHERITA DI SAVOIA – Si terrà mercoledì 29 luglio, alle ore 20, nella suggestiva cornice della Porta dei Leoni Resort di Margherita di Savoia, la terza edizione del Premio Porta dei Leoni, il galà della solidarietà nato per custodire la memoria di Katia Valerio Grimaldi, imprenditrice che ha fatto dell’impegno verso il prossimo uno dei valori fondanti della propria vita.

Promossa dalla Fondazione Katia Valerio Grimaldi, presieduta da Claudia Grimaldi, la manifestazione rinnova anche quest’anno la collaborazione con la LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, confermando la propria vocazione benefica. L’intero ricavato della serata sarà infatti destinato a sostenere le attività della LILT, dalla prevenzione oncologica all’assistenza dei pazienti, fino al supporto alla ricerca scientifica. Nata per trasformare il ricordo di Katia Valerio Grimaldi in un gesto concreto di solidarietà, l’iniziativa è diventata negli anni un appuntamento atteso, capace di coniugare cultura, spettacolo, impegno civile e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Anche l’edizione 2026 vedrà alternarsi sul palco personalità di primo piano provenienti dal mondo delle istituzioni, della medicina, dell’imprenditoria, della cultura e dello spettacolo. I nomi dei premiati e degli ospiti saranno resi noti nelle prossime settimane. La direzione artistica dell’evento è affidata a Gerardo Russo.

Per partecipare all’evento è necessario munirsi di invito, ottenibile in due modi: ritirandolo presso i punti autorizzati con un contributo volontario, interamente devoluto alla LILT, oppure prenotandolo telefonicamente al numero 376 2964438, per riservare e successivamente ritirare gratuitamente il proprio invito.

I biglietti sono disponibili nei punti vendita autorizzati: Bar Piazza Terme e Porta dei Leoni Resort a Margherita di Savoia, Bar d’Aragona Barletta , Cartolibreria Cartunia a San Ferdinando di Puglia e Bar Millenum a Trinitapoli.