Pinocchio e la sua favola di Pericle approda in Salento

Dal 15 al 18 luglio in scena con la prestigiosa Fanfara del X Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli e l’attore Corrado Oddi

REGIONE – Giovedì 15 luglio, ore 21, Pinocchio e la sua favola avrà il suo debutto pugliese nella bellissima cornice di piazza Orsini del Balzo di Mesagne (BR). Evento voluto dall’Amministrazione comunale, gratuito, e si inserirà nei giorni di festa dedicate alla Protettrice. Un momento di festa per tutta la cittadinanza ma anche con una connotazione solenne. Prima dell’evento avverrà la consegna delle chiavi della città alla Madonna, da parte del Sindaco Antonio Matarrelli, accompagnata dalle note del Virgo Fidelis della Fanfara, schierata sul Sagrato, in alta uniforme.

Venerdì 16 luglio, ore 21, Pinocchio e la sua favola arriverà a Brindisi nel prestigioso Nuovo Teatro Verdi. Il luogo ideale per un’opera classica così da poterne assaporare la bellezza dei suoni acustici, dei meravigliosi arrangiamenti ma anche per ritornare sempre di più a rivivere la bellezza del teatro. Evento voluto dall’Amministrazione comunale, gratuito per la cittadinanza e con la collaborazione della Fondazione del Nuovo Teatro Verdi.

Sabato 17 luglio, ore 20,30, il dispettoso Pinocchio arriverà nel cuore del Salento, nella cornice barocca della città di Copertino (LE). Lo immagineremo idealmente tra eclettici capitelli e iconiche facciate per arrivare poi in un ideale paese dei Balocchi, il Parco della Grottella. Evento voluto dall’Amministrazione comunale, gratuito e rivolto a tutta la cittadinanza.

Domenica 18 luglio, ore 20,30, chiuderà questa tournee del Salento la citta di Ceglie Messapica (BR). La bellissima Piazza Plebiscito accoglierà Pinocchio a conclusione di una intera giornata dedicata all’Arte a tutto tondo, con innumerevoli spettacoli di artisti di strada. Evento voluto dall’Amministrazione comunale, gratuito e rivolto a tutta la cittadinanza.

“Pinocchio e la sua favola per voce recitante e orchestra” è un’opera musicale composta dal maestro Pericle Odierna, compositore di rilevanza internazionale, insignito del prestigioso premio Globo d’oro 2020 e vede, in questa tournée, la partecipazione straordinaria della Fanfara del X Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli con la direzione del bravissimo maestro Luca Berardo e la voce recitante dell’altrettanto bravissimo attore Corrado Oddi. Questa opera, eseguita da tutte le Fanfare dei Carabinieri d’Italia, racconta il connubio indissolubile, conosciuto in tutto il mondo, tra Pinocchio e i Carabinieri. Per l’occasione i musicisti indossano la divisa storica, così come nel famoso film di Comencini e come rivive, ancor oggi, nell’immaginario di tutti noi.

L’opera fonde la sua composizione sui fonemi dell’onomatopea, si da rendere visionario questo Pinocchio. La musica che a tratti si alterna al racconto e al cantato, in altre sottolinea le diverse atmosfere, spesso diventa giuoco e, appunto, suono onomatopeico, accompagna il canto del narratore che ne interpreta tutti i personaggi, in una singolare fusione di affabulazione e incanto.

L’opera è in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e gode del Patrocinio della Fondazione Nazionale Collodi.