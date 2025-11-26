“Piazza Idea. Liberi spazi di cittadinanza”: gli eventi dal 27 al 30 novembre a Bari

Proseguono gli appuntamenti di animazione e inclusione sociale in piazza Umberto I e piazza Cesare Battisti

BARI – Continuano gli appuntamenti del programma “Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza”, l’iniziativa strategica promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare e animare due piazze simbolo della città: piazza Umberto I e piazza Cesare Battisti.

Anche nel prossimo fine settimana, a partire da domani, tornano gli eventi che faranno vivere le due piazze fino a giugno 2026, con 80 giornate di animazione sociale e culturale, 60 laboratori educativi e creativi, 30 visite guidate e percorsi scolastici e 8 eventi di comunità, tutti gratuiti.

Il programma da domani a domenica 30 novembre offre un ricco calendario per grandi e piccoli, come di seguito indicato.

Giovedì 27 novembre

Ore 10 – 12 piazza Cesare Battisti

Laboratori educativi e creativi: Piccoli e diritti (Leggere Coccole)

Terzo appuntamento del ciclo di incontri con i bambini e le bambine della scuola primaria

Ore 17 – 20 piazza Cesare Battisti

Teatro a pedali (Arterie Teatro)

Un appuntamento speciale con il Teatro a Pedali, realtà unica nel suo genere che porta in scena spettacoli alimentati dall’energia del pubblico, unendo arte, musica e sostenibilità in un’esperienza partecipativa in cui gli spettatori, pedalando, diventano parte attiva della scena. Un modo originale e divertente per riflettere insieme sul valore dell’energia pulita, della collaborazione e della creatività condivisa

Venerdì 28 novembre

Ore 10 – 12 piazza Cesare Battisti

Laboratori educativi e creativi: Piccoli e diritti (Leggere Coccole)

Quarto appuntamento del ciclo di incontri con i bambini e le bambine della scuola primaria

Ore 10 – 12 piazza Cesare Battisti

L’Officina del benessere

L’attività, curata dal Centro Servizi per le Famiglie Japigia – Torre a Mare, propone una mattinata di ginnastica posturale rivolta agli adulti. La ginnastica posturale è una disciplina che si basa su un insieme di esercizi volti a migliorare la postura del corpo e a ristabilire l’equilibrio muscolare. L’attività è un vero e proprio percorso di rieducazione corporea che ha come obiettivo quello di rendere il corpo consapevole di schemi motori corretti

Ore 16:30 – 19:30 piazza Cesare Battisti

Lupo Racconta (Madimù)

Un lupo sognatore racconta le sue avventure in uno spettacolo per bambini e famiglie. Lo spettacolo prevede tre repliche complessive nel corso del pomeriggio e della serata.

Sabato 29 novembre

Ore 10:30 – 12:30 piazza Umberto

Watercolor Wonders – Colorare con piante e frutti (Essere Terra)

Laboratorio aperto a tutti, età consigliata a partire dai 5 anni

Ore 16 – 19 piazza Cesare Battisti

Ludobus in piazza

Animazione, giochi e inclusione con l’allestimento in piazza delle postazioni di gioco del ludobus con il Centro Servizi per le Famiglie San Paolo

Domenica 30 novembre

Ore 9 – 13 piazza Cesare Battisti

In piazza con i Berith (Gruppo Berith – Parrocchia Resurrezione di Bari)

Evento di animazione sociale dedicato, in particolare, a preadolescenti e famiglie. Il programma prevede caccia al tesoro, giochi a squadre e a prova singola. Saranno inoltre riprodotte le tipiche esperienze scoutistiche: canti danzati in cerchio, tutorial per montaggio e smontaggio di una tenda, piccoli tutorial per vivere e orientarsi nella natura

Ore 9:30 – 12:30 piazza Cesare Battisti

Laboratori esperienziali di lettura e giochi di strada

Attraverso letture animate, storie illustrate e piccoli momenti teatrali, i partecipanti saranno guidati in un viaggio tra parole, emozioni e fantasia, imparando ad ascoltare, raccontare e sognare insieme. Accanto alle letture, i giochi di strada, semplici, genuini e senza tecnologia, inviteranno i bambini a muoversi, collaborare e divertirsi come “una volta”, riscoprendo il piacere del gioco libero e dell’incontro. Con Centro Servizi per le Famiglie Santa Rita, Carbonara, Ceglie, Loseto.

Domenica 30 novembre, inoltre, in piazza Umberto si svolgerà lo spettacolo finale della rassegna “Occupato dai bambini”: l’iniziativa rientra nel progetto “Umano Collettivo / Arterie – Percorsi fra teatro e città”, promosso dall’assessorato alle Culture del Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture. Alle ore 11.30 va in scena “Un clown per amico – CRIMINAL CLOWN”, spettacolo firmato da Michele Diana, Christian Lisco e Domenico Pizzutilo. I protagonisti sono tre clown evasi da un penitenziario che irrompono nello spazio scenico attraversandolo con un vortice di comicità surreale, improvvisazione e poesia.

“Piazza Idea” è il programma dell’amministrazione comunale finalizzato all’animazione e inclusione sociale delle due piazze centrali della città, per contrastare fenomeni di degrado e marginalità sociale e restituire vivibilità e sicurezza attraverso la presenza positiva di cittadini, famiglie, bambini e studenti, promuovendo al contempo percorsi educativi, culturali e creativi capaci di rafforzare il senso di comunità e di valorizzare gli spazi pubblici come luoghi di incontro intergenerazionale.

“Piazza Idea” si caratterizza per un calendario articolato di attività aperte a tutte e tutti, pensate per favorire l’aggregazione e la socialità. Le iniziative includono percorsi educativi, momenti culturali, laboratori creativi, giochi tradizionali, eventi artistici e visite guidate, improntati ai temi dei diritti, della sostenibilità ambientale, della crescita culturale e dell’inclusione sociale. Il programma offrirà una pluralità di occasioni di partecipazione distribuite tra giorni feriali e festivi, in diversi orari della giornata, per intercettare e coinvolgere una platea ampia e variegata. La gratuità di tutti gli appuntamenti è un elemento fondante di “Piazza Idea”, il cui obiettivo è abbattere ogni barriera di accesso alla cultura e alla socialità, assicurando a chiunque, senza distinzione di età, genere o provenienza, la possibilità di fruire e contribuire a questo spazio di cittadinanza.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma e sulle modalità di partecipazione, è disponibile il sito dedicato www.piazzaideabari.it, che si aggiunge ai canali social ufficiali del Comune di Bari.