“Oversound Music Festival 2023”, ecco gli eventi a Lecce e Gallipoli

LECCE – Presentate questa mattina presso l’Open Space di Palazzo Carafa a Lecce, le sei date dell’Oversound Music Festival 2023, cinque al PalaLive di Piazza Palio a Lecce, una al Parco Gondar di Gallipoli, oltre ad una “extradate” in programma il prossimo 4 agosto sempre al PalaLive di Lecce che per l’occasione ospiterà l’unica data in Puglia dell’ecclettico cabarettista Pintus che porterà in scena il suo “Bau”. All’incontro con i giornalisti di carta stampata e tv sono intervenuti Alessandro Delli Noci assessore allo sviluppo economico Regione Puglia, Paolo Foresio assessore spettacoli della città di Lecce, Salvatore Pagano fondatore ed organizzatore dell’Oversound Music Festival, Angela Alemanno di “Life Spettacoli” per l’extradate di Pintus e Daniela Gatto, responsabile PalaLive Piazza Palio a Lecce.

Partiamo proprio dal cartellone dei live previsti, eventi di una certa caratura nazionale ed internazionale, dato che proprio Lecce potrà fregiarsi di ospitare il prossimo 13 agosto l’unica data prevista in tutto il sud Italia dei Black Eyed Peas, gruppo musicale alternative hip hop statunitense, formatosi nel 1995 a Los Angeles per iniziativa dei rapper apl.de.ap di will.i.am e di Taboo. Si parte domani primo agosto con il live di RengaNek, giovedi 3 agosto toccherà alla rivelazione dell’ultimo festival di Sanremo Mr Rain, poi l’otto agosto l’Oversound si sposta al Parco Gondar di Gallipoli dov’è in programma l’attesissimo live di Tananai. Si ritorna a Lecce l’undici agosto con Silent Bob, SickBudd e Gianni Bismark, a seguire il concerto più atteso quello del 13 agosto con i Black Eyed Peas che si preannuncia da tutto esaurito. Il cartellone di Lecce sarà chiuso il 19 agosto uno dei gruppi icona del rap “made in Italy” che hanno fatto cantare intere generazioni, gli Articolo 31.

Martedì primo agosto al PalaLive di Lecce il concerto di RengaNek

Uscirà il prossimo 8 settembre “RENGANEK” (Epic / Sony Music), l’album di inediti di Francesco RENGA e NEK Filippo Neviani: un progetto nato dalla grande amicizia che lega i due artisti e dalla volontà di condividere, oltre alle emozioni sul palco, anche un intero progetto musicale inedito.

“RENGANEK” sarà disponibile nelle versioni Vinile Colorato, Vinile Nero 180gr, CD e digitale ed è già in pre-order al seguente link: https://Epic.lnk.to/renganek.

Nell’album saranno contenuti undici nuovi brani, tutti eseguiti da entrambi gli artisti, mostrando così la grande sinergia che unisce le voci di Renga e Nek, capaci di creare, insieme, un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere solistiche.

L’album è stato anticipato dai brani “L’INFINITO PIÙ O MENO” e “IL SOLITO LIDO”, che unisce ironia, irriverenza e la leggerezza tipica dell’estate italiana. Il video de “IL SOLITO LIDO”, realizzato da Borotalco.tv e scritto e diretto da Luca Mark, è visibile qui: https://youtu.be/XO9QHD0IyRQ

Renga e Nek sono attualmente impegnati nel tour che li vede protagonisti insieme in tutta Italia dal 2 luglio e che culminerà in due eventi speciali, martedì 5 settembre all’Arena di Verona (SOLD OUT) e sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago – MILANO.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Per info: www.friendsandpartners.it. RTL 102.5 è media partner ufficiale del tour. Le date live sono prodotte e organizzate da Friends & Partners. Il concerto al Mediolanum Forum di Assago (MILANO) è realizzato in collaborazione con Showbees.

Tra le più grandi voci del panorama musicale italiano, Francesco Renga quest’anno celebra 40 anni di straordinaria carriera con all’attivo 8 album d’inediti, 1 album con orchestra, 2 album dal vivo (di cui uno insieme a Max Pezzali e Nek), ha totalizzato oltre 1 milione di copie vendute, 9 certificazioni di platino e 8 d’oro. Colleziona singoli di grande successo, da “Raccontami” a “La tua bellezza”, da “Angelo” (brano vincitore del Festival di Sanremo 2005) a “Meravigliosa (la Luna)”, da “Il mio giorno più bello del mondo” a “Guardami amore” e tantissimi altri. Nel corso della sua carriera Francesco ha realizzato più di 1900 concerti tra palasport, teatri e location mozzafiato come l’Arena di Verona e il Teatro Antico di Taormina. Ha alle spalle 9 partecipazioni al Festival di Sanremo come concorrente in gara, 1 vittoria nel 2005 con il brano “Angelo” e 2 premi della critica, con i brani “L’uomo che ride” e “Raccontami”. Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, tantissimi i successi che si sono susseguiti nei suoi 30 anni di carriera, da “Laura non c’è” a “Se io non avessi te”, da “Almeno stavolta” a “Lascia che io sia”, o ancora “Fatti avanti amore” e “Se una regola c’è”, senza dimenticare la cover di “Se telefonando”, eseguita sul palco del Festival di Sanremo nel 2015. Negli ultimi anni è stato impegnato nella conduzione di fortunati programmi televisivi, ultimo dei quali “Dalla Strada Al Palco”, in prima serata su Rai Due, che ha raccolto straordinari consensi di pubblico e critica. Nel 2022 è uscito l’album celebrativo “5030”, che racconta i 30 anni di carriera e i suoi 50 anni di età.