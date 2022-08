Il 16,17,18 agosto nel chiostro di Palazzo Fornari prevista la partecipazione di oltre 50 scacchisti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero

CERIGNOLA – La A.S.D Cerignola Scacchi, con il contributo del comune di Cerignola, assessorato cultura e sport, e con la consueta collaborazione della APS Proloco Cerignola, organizza il terzo open internazione di scacchi Città di Cerignola.

Si prevede la partecipazione di oltre 50 scacchisti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero. Tra i partecipanti i grandi nomi del panorama scacchistico: i Maestri Internazionali Dragojlovic, Seletsky, Gromovs, e Ljubisavljevic, i maestri italiani Lattanzio e Dobboletta, i Candidati maestri Di Gianni, Melchior, Parpinel per citarne alcuni.

Il torneo si disputerà nei giorni 16,17,18 agosto nella meravigliosa cornice del chiostro di Palazzo Fornari, finalmente restituito alla collettività. La gara sarà divisa in tre open per fasce di punteggi ELO (l’elo indica il livello di abilità dei giocatori) e sarà disputata in sei turni.

Anche questa edizione dell’open internazionale vede Cerignola come punto di riferimento importante per i giocatori di scacchi che a Cerignola trovano un’organizzazione impeccabile e una accoglienza generosa.

L’organizzatore del torneo, il candidato maestro Luigi Ciavarra, di fresca nomina nel Comitato Regionale Pugliese quale consigliere, è particolarmente orgoglioso per il successo dell’iniziativa. Ospitare a Cerignola gli scacchisti provenienti da diverse regioni d’Italia e dall’estero, molti con le famiglie, significa presentare la città nei suoi aspetti più colti e particolari, attraverso le visite guidate della Pro loco o attraverso la degustazione dei prodotti tipici locali; significa riempire le strutture ricettive; significa contribuire a muovere l’economia del paese .

Gli scacchi, nonostante gli enormi benefici che apportano a chi lo pratica, sono ancora uno sport considerato “di nicchia”, non suscita lo stesso scalpore del calcio o del basket, per questo motivo la Asd Cerignola Scacchi, con il suo presidente Rosario Saracino, è costantemente impegnata nella promozione della disciplina soprattutto tra i più piccoli. A settembre ricominceranno i corsi di scacchi per bambini e adulti così come tutte le attività sociali e sportive.

Il 17 agosto inoltre, al termine delle partite (ore 19.45), ci sarà un simpaticissimo spettacolo di magia, totalmente gratuito, offerto alla cittadinanza. Siete tutti invitare a scoprire quali meraviglie il mago Marlon tirerà fuori dal suo cilindro