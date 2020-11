Nuova giunta, gli auguri delle Pro Loco pugliesi

Rocco Lauciello: “Siamo disponibili da subito a incontrare il neo assessore, grande conoscitore del panorama culturale, artistico, turistico regionale e non solo”

BARI – “Desidero esprimere, a nome personale e di tutte le Pro Loco Unpli di Puglia, le felicitazioni ai componenti della nuova giunta regionale e, con forza, sentimenti di gratitudine nei confronti di Loredana Capone con la quale, nel suo precedente ruolo di assessore regionale all’industria turistica e culturale, l’Unpli Puglia ha lavorato in maniera proficua, professionale e costante anche e soprattutto attraverso l’approvazione di una legge che ha riconosciuto giuridicamente il comitato regionale Unpli e le sue diramazioni interprovinciali affermando così la serietà e l’efficace operosità del tessuto Unpli pugliese“, così il presidente delle Pro Loco Unpli pugliesi, Rocco Lauciello, in seguito alla nomina, da parte del governatore Michele Emiliano, della nuova giunta regionale, “Ringraziamo nel contempo il presidente del consiglio regionale uscente Mario Loizzo per la sensibilità e l’attenzione mostrate nei confronti del nostro comitato“.

“A tutti i componenti della nuova giunta l’Unpli Puglia rivolge gli auguri di un lavoro incisivo ed efficace, in particolar modo tengo a salutare con entusiasmo la nomina del dottor Massimo Bray ad assessore regionale alle politiche turistiche“, afferma Lauciello, “Siamo disponibili da subito a incontrare il neo assessore, grande conoscitore del panorama culturale, artistico, turistico regionale e non solo, al fine di illustrare programmi e finalità delle Pro Loco di Terra di Puglia e per dare seguito alla cooperazione già avviata con l’Ente Regione“.