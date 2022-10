“Novello sotto il Castello with Fruttattiva”, dall’11 al 13 novembre a Conversano

La XII edizione nel centro storico di Conversano propone tre giorni dedicati all’enogastronomia, alla grande musica e all’arte.Le novità: la ‘castagna segreta’ e l’area food truck con una cucina street food

CONVERSANO (BA) – Quaranta cantine con i migliori vini pugliesi, una selezione gastronomica che si arricchisce di un’offerta di street food, set musicali con interpreti internazionali. E ancora: mostre d’arte, i tesori della cultura aperti anche di sera, degustazioni, dibattiti e conferenze. Numeri che designano la nuova edizione di ‘Novello sotto il Castello with Fruttativa’, ospitata come da tradizione nel centro storico di Conversano dall’11 al 13 novembre 2022.

Dopo due anni di stop, torna quindi con un assetto rinnovato – ma senza dimenticare le ‘radici’ che l’hanno fatta amare dal pubblico – l’evento diventato ormai appuntamento fisso dell’autunno pugliese, organizzata dall’Associazione La Compagnia del Trullo. Novello sotto il Castello rinnova quest’anno il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Regione Puglia e del Comune di Conversano.

“Il viaggio di Novello prosegue – ricorda il presidente de La Compagnia del Trullo, Antonio Innamorato – con un’offerta ancora una volta migliorata. Vogliamo che quest’anno più che mai sia una festa di comunità, con al centro Conversano, ma al contempo con una visione sempre più globale.”

“Torna “Novello”! Evento apprezzato quanto atteso – il commento del sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio – La città si anima e si colora delle sfumature più gradevoli della nostra stagione autunnale. È una grande festa dedicata al vino ed alla vita di compagnia.

“Un’altra straordinaria edizione animerà la nostra città – aggiunge Caterina Sportelli, assessore alle Politiche culturali del Comune di Conversano – Con il lancio di Novello sotto il Castello sentiamo finalmente il profumo della ripartenza. Un evento che caratterizza la nostra città ormai da tempo e che tutti aspettiamo. Siamo certi che anche questa edizione sarà ricca di contenuti culturali e di intrattenimento che hanno come obiettivo la promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti”.

L’enogastronomia si arricchisce con la ‘castagna segreta’

Diverse le novità dell’edizione 2022, presentate durante la conferenza stampa tenutasi in casa del naming partner di quest’edizione: l’Azienda Fruttativa, nome di punta del settore ortofrutticolo che torna a sposare la filosofia dell’evento, offrendo al pubblico un’evoluzione del prodotto anima di Novello. Nelle cinque zone designate per le degustazioni enogastronomiche sarà quindi possibile degustare un buon vino, ma anche assaggiare la ‘castagna segreta’, prodotto esclusivo dell’azienda Fruttativa.

“Finalmente avremo la possibilità di lasciarci alle spalle quanto accaduto in questi anni e di vivere insieme questa manifestazione – le parole di Andrea Boccuzzi, responsabile commerciale di Fruttattiva – Ci sembrava quasi scontato dover dare il nostro contributo e promettiamo a tutti uno spettacolo e un’esperienza mai vissuta finora. In particolare avrete modo di assaggiare o acquistare un’esclusiva di Fruttattiva: non una semplice castagna, ma la ‘castagna segreta’, diversa da tutte le altre per proprietà nutrizionali e gusto”. Tante sorprese poi aspettano il pubblico nell’area sponsor Village, allestita da Fruttattiva.

La selezione musicale

Tre giorni di set musicali contaminati dall’elettronica, con la direzione artistica di Norbeat. Saranno le travolgenti rime degli mc baresi Reverendo, Torto, MissCekka, Walino, DJ Presomale riuniti nel collettivo Bari Jungle, ad aprire gli appuntamenti in piazza Castello venerdì 11 novembre, con i loro brani rap capaci di porre lo sguardo sugli strati popolari della città di Bari.

Sabato 12 novembre dalla balconata del Castello di Conversano Luca Martelli e il suo spettacolo ‘Ride Gorilla’: dopo aver calcato i palchi di tutta Europa con i Litfiba – vantando collaborazioni anche con Giorgio Canali e Mezzosangue – il batterista porta a Conversano i più famosi brani mixati in tempo reale e suonati su un set di batteria acustica per uno show ‘trasversale’, che continua a raccogliere consensi in tutta Europa.

Gli eventi musicali di Novello si chiudono domenica 13 novembre con un ospite internazionale: Montoya. Artista colombiano, al secolo Jhon William Castaño Montoya, porta a Conversano il suo universo musicale poliedrico, capace di unire violino e composizione elettronica.

Il ricco programma musicale di Novello sotto il Castello with Fruttattiva continua con i set dell’Anfiteatro Belvedere e di Piazza XX settembre.

I sapori d’Italia sposano vino e caldarroste

Castagne, vino, ma anche – come da tradizione – il meglio della gastronomia nazionale, che i visitatori di Novello sotto il Castello potranno gustare negli spazi espositivi dislocati lungo il percorso caratterizzato anche quest’anno dalle suggestive luminarie artistiche.

L’offerta gastronomica si arricchisce con la novità 2022: Villa Garibaldi ospita l’area food truck con una cucina street food, premiata a livello internazionale.

Mostre, artigianato, dibattiti e visite guidate fino a tardi

Un programma all’insegna della varietà, che si completa con iniziative di valorizzazione dell’arte, dell’architettura e dell’artigianato locale. Fino a tarda serata saranno così aperte alle visite le chiese del centro storico. L’arte è protagonista poi con mostre che uniscono fotografia, video, pittura e installazioni, ma grande spazio è riservato anche all’artigianato locale con i tradizionali mercatini di corso Umberto I e con la ‘Vie D’Arti experience’, passeggiata diffusa tra botteghe artigianali, esposizioni d’arte e laboratori creativi. Natura e psicologia si uniscono invece in ‘Sensi di vite’, programma di attività ecopsicologica ospitata nella mattinata di domenica 13 novembre in Villa Garibaldi.

Un ciclo di dibattiti e conferenze in programma ogni giorno sul sagrato della Basilica di Santa Maria Assunta, per approfondire tematiche economiche legate all’enogastronomia con importanti ospiti del settore produttivo, della ricerca e della comunicazione.

Previsto anche un piano traffico e parcheggi, in collaborazione con la Polizia municipale di Conversano, che prevede l’istituzione di quattro aree di sosta raggiungibili da tutte le direzioni (SS 16, SS 100, SS 172, SP 215). Una volta parcheggiato il proprio mezzo, si potrà raggiungere con le navette l’area in cui si tiene l’evento enogastronomica.

Il programma ufficiale della manifestazione è disponibile sul rinnovato sito www.lacompagniadeltrullo.it Per informazioni si può mandare una mail a novellosottoilcastello@gmail.com o chiamare il numero + 39 3271756407