Notti dell’archeologia 2021 a Canosa di Puglia: ecco gli eventi

CANOSA DI PUGLIA (BT) – Un’estate all’insegna dell’archeologia con VISITE GUIDATE TEATRALIZZATE, REALTÀ SPAZIALE AUMENTATA E TOUR EMOZIONALI a Canosa di Puglia!

Ecco il calendario de “Le Notti dell’archeologia 2021”, organizzato dall’ass. Amici dell’archeologia, con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Canosa di Puglia e della Fondazione Archeologica Canosina Onlus.

19 e 20 Giugno/10 e 11 Luglio/28 e 29 Agosto- Family tour

sabato e domenica ore 17.30

Grandi e piccini alla scoperta della millenaria storia di Canosa con laboratorio finale per i piccoli archeologi in visita

Incontro presso Parco archeologico di San Giovanni

Via Piano San Giovanni,14

26 e 27 Giugno-Canosa ed i suoi ipogei

sabato ore 18.00-domenica ore 10.30 e 18.00

Itinerario alla scoperta di Canosa sotterranea

Incontro Ipogei Lagrasta

Via Cadorna

3 e 4 luglio/7 e 8 Agosto-A spasso nel tempo

sabato ore 18.00-domenica ore 10.30 e 18.00

Itinerario millenario, un salto nel tempo di oltre duemila anni

Incontro sede Fondazione archeologica canosina

Via Puglia, 12

17 e 18 luglio/14 e 15 Agosto-Canusium romana

sabato ore 18.00-domenica ore 10.30 e 18.00

Itinerario alla scoperta dei monumenti di età imperiale

Tra terme, domus, templi e mosaici

Incontro presso sede Fondazione archeologia canosina

Via Puglia, 12

24 e 25 luglio-LA NOTTE DEGLI IPOGEI

sabato e domenica ore 19.00-ore 20.30

Tour e visite teatralizzate con l’attore Gianluigi Belsito-l’inferno di Dante negli ipogei canosini.

Incontro presso Ipogei Lagrasta

Via Cadorna

31 luglio- Archeoteatro

sabato ore 19.00

Visita guidata teatralizzata con Gianluigi Belsito, tra ulivi secolari e antiche vestigia

Incontro presso Parco archeologico di San Giovanni

Via Piano San Giovanni,14

21 e 22 agosto-La via Traiana

sabato ore 18.00-domenica ore 10.30 e 18.00

Visita ai monumenti lungo la via che collegava Roma a Brindisi

Incontro Battistero di San Giovanni

Via Piano San Giovanni,14

Info e prenotazioni al 333 8856300