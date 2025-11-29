“Note di Cantiere”, dal 2 dicembre al 6 febbraio a Bari

In via Argiro sono in programma 11 concerti gratuiti promossi dal Comune di Bari, con la collaborazione di Puglia Culture

BARI – Tutto pronto per “Note di Cantiere”, l’iniziativa promossa dal Comune di Bari, con la collaborazione di Puglia Culture, che trasformerà il cantiere di via Argiro in un palcoscenico a cielo aperto per oltre due mesi. A partire da martedì 2 dicembre, fino al prossimo 6 febbraio, la strada oggetto di un importante cantiere di riqualificazione ospiterà undici concerti gratuiti, organizzati con il coordinamento artistico di Francesca Leone e Roberto Ottaviano che hanno selezionato talenti del jazz pugliese per trasformare gli interventi di rigenerazione urbana in un’occasione di partecipazione e animazione culturale attraverso una serie di eventi musicali.

Pertanto il progetto, nato per ripensare la relazione tra il centro cittadino, la comunità e il commercio locale in occasione del periodo delle festività natalizie, intende trasformare i lavori in corso in un’opportunità di partecipazione e collaborazione tra l’amministrazione comunale, i cittadini e le attività commerciali, anche al fine di sostenere queste ultime e valorizzare via Argiro in questa fase di transizione.

“La nostra idea nasce dalla volontà di dare dignità a uno spazio urbano centrale per la nostra comunità, momentaneamente poco vivibile a causa della presenza del cantiere di riqualificazione, che fra qualche mese restituirà alla città via Argiro in una veste più bella, moderna e funzionale – commenta il sindaco Vito Leccese -. Perciò abbiamo pensato di animare una delle vie dello shopping più importanti della città con una programmazione culturale straordinaria, grazie alla professionalità di due musicisti di alto profilo come Francesca Leone e Roberto Ottaviano e alla preziosa collaborazione di Puglia Culture, con la certezza che sarà molto apprezzata da cittadini e visitatori e con l’augurio che gli operatori commerciali possano beneficiarne durante tutto il periodo natalizio e nel periodo dei saldi”.

“Con Note di Cantiere proseguiamo l’azione di rigenerazione culturale intrapresa con Occupato dai Bambini, la rassegna di teatro e spettacoli che in queste settimane ha letteralmente invaso piazza Umberto restituendola ai cittadini – sottolinea Paolo Ponzio, presidente Puglia Culture –. Questo nuovo progetto è stato pensato insieme al Comune di Bari per generare bellezza e trasformare il disagio dei lavori di via Argiro in un’opportunità di partecipazione e condivisione attraverso lo spettacolo dal vivo. E lo faremo attraverso un programma di concerti che riuniscono i nomi più affermati e le promesse della scena jazz pugliese”.

“Questi undici concerti testimoniano la sinergia virtuosa tra operatori culturali e istituzioni nel promuovere una proposta artistica di qualità, non banale né meramente commerciale – dichiarano Francesca Leone e Roberto Ottaviano -. L’iniziativa valorizza la professionalità dei musicisti e riconosce alla Musica, e al Jazz in particolare, un ruolo fondamentale come servizio alla comunità: uno spazio di crescita, di dialogo e di benessere condiviso. Undici gruppi e numerosi solisti, tra maestri affermati e giovani talenti, delineano così una geografia sonora che offre momenti di bellezza e partecipazione. Il tutto all’interno di nuovi spazi urbani pedonali in via di sviluppo, in un periodo dell’anno particolarmente dedicato all’incontro e alla socialità. Una programmazione che vuole essere anche un omaggio al compianto Guido Di Leone, compagno di viaggio e maestro di molti degli artisti coinvolti”.

L’apertura di Note di Cantiere, in programma martedì 2 dicembre, prevede l’esibizione di Lisa Manosperti Quartet con “Chiamatemi Mimì, tra musica e parole” (Lisa Manosperti alla voce, Andrea Gargiulo al pianoforte, Filippo de Salvo al basso e Saverio Petruzzellis alla batteria). “Misurarsi con Mia Martini è un impresa ardua – spiega Lisa Manosperti -. Perciò ho deciso di raccontare Mimì a modo mio, tra musica e parole, in un percorso tra alcune delle canzoni più famose da lei portate al successo e alcune chicche meno conosciute ma ugualmente di incredibile bellezza. Mi piace pensare che attraverso una delicata reinterpretazione la voce di Mia ancora faccia breccia nei cuori e nell’anima di chi ascolta”.

Il cartellone proseguirà con i concerti di Gianna Montecalvo Quartet (venerdì 5 dicembre), Serena Grittani Quartet (venerdì 12 dicembre), Solfrizzi Swing 31 (venerdì 19 dicembre), Francesca Leone e Paolo Magno 4tet (martedì 23 dicembre), Salvatore Russo Gipsy Jazz Trio (venerdì 2 gennaio), Roberto Ottaviano Pinturas (venerdì 9 gennaio), Paola Arnesano & Vince Abbracciante (venerdì 16 gennaio), Soul Eyes Trio e Luciana Negroponte (venerdì 23 gennaio), Alberto di Leone Quartet (venerdì 30 gennaio) e Portraits from the songbook (venerdì 6 febbraio).

Gli spettacoli gratuiti si terranno dalle ore 18.30 alle 20.30, fatta eccezione per il concerto di martedì 23 dicembre, in programma dalle ore 12.30 alle 14.30.

Ulteriori informazioni sono disponibili su https://www.pugliaculture.it/note-di-cantiere/.