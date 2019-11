Noci, meteo: allerta arancione per rischio idrogeologico e per temporali

A partire dalle ore 08:00 di domani mattina (24 novembre) e per le successive 16 ore

NOCI (BA) – Visto il bollettino della Protezione Civile regionale, che ha dichiarato ALLERTA ARANCIONE per rischio idrogeologico e per temporali localizzato su tutta la Puglia, a partire dalle ore 08:00 di domani mattina, 24 novembre 2019 e per le successive 16 ore, è prevista per le ore 07:00 di riunione per l’insediamento del C.O.C. Centro Operativo Comunale presso la Sala Operativa del Comune di Noci, in via G. Sansonetti n. 15.

Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, assumendo carattere di persistenza sui settori ionici, dove i quantitativi cumulati risulteranno essere abbondanti, da moderati a puntualmente elevati. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Eventuali ulteriori indicazioni saranno fornite nelle prossime ore tramite:

• il sito istituzionale www.comune.noci.ba.it

• la pagina Facebook del Comune di Noci

• l’App Allarme Meteo, disponibile solo per Android, che invitiamo a scaricare al link https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mdc.allarmemeteo&hl=it

Per il momento si raccomanda di osservare alcune utili indicazioni:

• prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, al fine di evitare sbandamenti;

• prestare attenzione a sottovia e sottopassi in caso di forti piogge e allagamenti;

• evitare di sostare in scantinati, piani bassi o garage in caso di forte pioggia e allagamenti;

• evitare le zone esposte a forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi e mobili (impalcature, segnaletica, ecc.) e di caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri (vasi, tegole…);

• non sostare lungo viali alberati per possibile rottura di rami;

• evitare il contatto con oggetti dotati di buona conduttività elettrica e l’utilizzo di apparecchiature connesse alla rete elettrica.