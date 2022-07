Noci Estate 2022, arte musica e tradizione: scopri gli eventi

Un programma ricco e variegato per tutti i gusti tra arte, musica ed eventi gastronomici; appuntamenti sino ad inizio ottobre

NOCI (BA) – Dopo la programmazione primaverile, che ha animato la vita culturale di Noci con mostre, residenze e laboratori artistici, rassegne, le Giornate del FAI di Primavera a Villa Lenti, le iniziative per il Maggio dei Libri, l’Amministrazione Comunale, nel ringraziare tutte le associazioni e attività che hanno contribuito alla realizzazione del cartellone, lancia “Noci Estate 2022”. Come annunciato qualche giorno fa dall’Assessore alla Cultura e al Turismo Angelica Intini, il programma estivo nocese gioca fra due polarità: linguaggi contemporanei e tradizione, conferme e novità.

Il programma di qualità spazia fra arte, musica ed eventi gastronomici. Eventi confermati: festival di Arte contemporanea Esseri Urbani, Chiostri Inchiostri e Claustri, la Festa della Birra, il Festival del Folklore, Barsento Arte e la tradizionale Serata dell’Emigrante

Eventi nuovi come Genius Noci, un festival interamente dedicato alla musica Jazz. Il cartellone spazia fra varie discipline e cerca di soddisfare i gusti di tutti; gli appuntamenti andranno avanti sino ad inizio ottobre.

IL PROGRAMMA

Installazioni artistiche da luglio a settembre 2022

Centro Storico – Chiostro Clarisse – Piazza Garibaldi – Via A. Moro – Villa Comunale – Anfiteatro

ESSERI URBANI 2022 · S P O R E

Festival dell’Arte e del Design Contemporaneo a cura dell’Aps U Jùse, sostenuto da Fondazione Cultura e Arte, Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia – Fondo speciale CULTURA e PATRIMONIO CULTURALE (L.R. 40/2016 – art. 15 comma 3), Comune di Noci e Orizzonti Futuri Onlus. Con il patrocinio di ADI Puglia e Basilicata, Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti di Bari, Politecnico di Bari, UIC Bari e ESN Bari.

*

8 luglio | 9 luglio | 10 luglio 2022

Oasi di Barsento – ore 21.00

COOPERA VILLAGE

Festival inclusivo di musica, arte, cultura e relax con laboratori, reading e presentazioni, escursioni, mostre ed esposizioni, concerti, wellness, cool market. Tre giorni di musica arte e relax a cura di Coopera Soc. Coop. Soc.

*

GENIUS NOCI – Music Festival

A cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Culturale Musicale “Nel Gioco del Jazz”

15 luglio 2022

Ore 18.30 – Largo Torre

Antonello Salis solo

Ore 21.00 – Anfiteatro Ex Piscine Comunali

I PAESANI guests Antonello Salis e Pasquale Innarella Vittorino Curci, Gianni Console, Donato Console, Valerio Fusillo, Francesco Massaro, Loredana Savino, Adolfo Lavolpe, Pierpaolo Martino, Walter Forestiere

16 luglio 2022

Ore 18.30 – Via Porta Nuova

Noci Saxophone Pool con Vittorino Curci, Marco Colonna, Gianni Console, Francesco Massaro

Ore 21.00 – Anfiteatro Ex Piscine Comunali

Antonello Salis Pasquale Innarella Duo

17 luglio 2022

Ore 18.30 – Anfiteatro Ex Piscine Comunali

Roberto Ottaviano solo

Ore 21.00 – Anfiteatro Ex Piscine Comunali

NEW AEUTOPIA LAB guest Filippo Vignato, Roberto Ottaviano, Aldo Di Caterino, Giuseppe Todisco, Nicola Cozzella, Francesco Schepisi, Simona Armenise, Antonello Losacco, Dario Riccardo

*

16 luglio 2022

Via Piave (Gnostra de Chèpegnure) – Ore 20.00

LETTURE ERETICHE

Tratte da opere di Pasolini, Neruda, Brecht, Ritos, Majakovskji, Rodari, Tichonov; dai Libri Biblici “Cantico dei Cantici” e “Isaia”; dalla raccolta delle lettere dei condannati a morte della resistenza europea a cura dell’Associazione “Futura Umanità” di Mario Gabriele

*

22-23-24 luglio 2022

Centro Storico (L.go sott. Rotolo – L.go Torre – L.go S. Agostino – Via Campanile – Via Calvario)

BIRRA G’NOSTRA

2^ edizione del Festival dei micro-birrifici, dei prodotti alimentari e della cultura brassicola a cura Coop. “Meridies srl e Birreria “Attenti al Luppolo”

22 luglio dalle ore 20.00 – 23 luglio dalle ore 18.00 – 24 luglio dalle ore 10.00

*

Dal 29 luglio al 31 luglio 2022

Centro Storico (L.go Sott. Tenente Rotolo – L.go Porta Nuova – L.go Spirito Santo – Chiostro San Domenico – Palazzo della Corte) – Dalle ore 18.30

CHIOSTRI INCHIOSTRI E CLAUSTRI

Incontri con autori, mostre, dibattiti a tema, aperitivi letterari per la 3^ edizione del festival di letture di mezza estate a cura dell’Ass. ACUTO

*

Dal 30 luglio al 20 agosto 2022

P.zza Garibaldi, L.go Albanese, P.zza P. Umberto, Via A. Moro

VOLTI E RISVOLTI DELL’ARTIGIANATO DI NOCI

Mostra fotografica con i volti degli artigiani locali mentre svolgono la propria attività sui luoghi di lavoro a cura della Confartigianato Noci

Inaugurazione: 1 agosto ore 20.30 in P.zza Garibaldi

*

Da luglio a settembre 2022

Anfiteatro Ex Piscine Comunali – Ore 21.00

XVIII RASSEGNA DI CONCERTI SAVERIO MERCADANTE

A cura dell’Associazione Musico Culturale AULOS

*

14 e 28 luglio | 25 agosto

Via A. Moro – Ore 21.00

SUMMERTIME FESTIVAL 2022

A cura di Edy Food Bar

14 luglio | Ciliari + Opening Act

28 luglio | Comete + Opening Act

25 agosto | Dile + Opening Act

*

3 agosto 2022

Foro Boario di Noci – Ore 21.00

CONCERTO “TERRA ROSS”

A cura di D’Onghia Vincenzo e Vidò

INGRESSO a pagamento

*

4 agosto 2022 – Ore 21.00

Piazza Garibaldi

SERATA DEL L’EMIGRANTE

XXXIII Festival Internazionale del Folklore

Premiazione ed esibizioni con tre gruppi internazionali e tre gruppi nazionali a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Gruppo Folkloristico “La Murgia – Don Vito Palattella” di Noci

9 agosto 2022

Piazza Garibaldi – Ore 21.00

IL GUSTO DELLE STELLE

Percorsi di Vini e Sapori nella Città dell’Enogastronomia aspettando San Lorenzo

A cura delle Associazioni Confartigianato, Confcommercio, Coldiretti e AIS

*

11 agosto 2022

Piazza Garibaldi – Ore 21.00

TALE MUSO TALE VISO 6^ ediz.

Mostra canina a cura di SOS Adozioni4zampe ONLUS

*

20-21 agosto 2022

Foro Boario di Noci – Dalle ore 21.00

CLUB IN TOWN

Evento musicale a cura di Ass. Cul Vocoder

*

26-27-28 agosto e 24-25 settembre 2022

Oasi di Barsento e Palazzo della Corte

BARSENTO ARTE – LA FERITA 6^ ediz.

Percorso esperienziale tra pittura, musica, teatro, poesia. Spettacoli, esposizioni artistiche, laboratori ed escursioni nell’oasi di Barsento a cura dell’Ass. LUMINARES

26-27-28 agosto – Ore 20.00 | Chiesa di Barsento

24-25 settembre – Ore 18.00 | Mostra a Palazzo della Corte

*

29 agosto 2022

Chiostro di San Domenico – Ore 17.30

PRESENTAZIONE LIBRO “GASLIGHTING”

La più subdola tecnica di manipolazione pscicologica (Edizioni Giuridiche Oristano) a cura dell’Ass. Cul. “Presidio del libro”. INGRESSO libero

*

2 settembre 2022

Anfiteatro Comunale – Ore 20.30

65° ANNIVERSARIO BANDA CITTADINA “S. CECILIA-G. SGOBBA”

Concerto evento con il cantante Renzo Rubino a cura della Banda Cittadina “S. Cecilia – G. Sgobba” con la Direzione di Giacomo Lasaracina. INGRESSO libero.

*

8 settembre 2022

Anfiteatro Comunale – Ore 20.30

NOI SIAMO…STUDIO DANZA

Spettacolo di danza e teatro a cura della scuola di danza “Studio danza” di Rossella Bianco. INGRESSO libero

*

8-15-22-29 settembre 2022

Chiostro delle Clarisse – Ore 19.00

SETTEMBRE IN SANTA CHIARA XXI ediz.

Ciclo di conversazioni storiche a cura del Centro Culturale “Giuseppe Albanese”

*

10 settembre 2022

Chiostro delle Clarisse – Ore 18.30

PREMIO NOCI PER LA STORIA LOCALE 15^ ediz.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE dei vincitori il concorso a cura dell’Amministrazione Comunale e della Biblioteca Comunale “Mons. A. Amatulli”

*

24 settembre 2022

Cineclub “Mu.Ra.” – Ore 17.00

CONOSCI IL TUO TEMPO E SCOPRI IL TUO TALENTO

Progetto musicale alla scoperta del suono della batteria, con una metodologia didattica moderna e molto innovativa indicata anche per coloro che sono affetti da disabilità dell’apparato visivo.

Evento in collaborazione anche con Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sede territoriale di Bari a cura di Giuseppe Fasano. INGRESSO libero.

*

23-24-25 settembre 2022

Foro Boario – Ore 20.00

MILLENNIUM TATTOO SHOW 5^ ediz.

Spettacoli di musica e di vario genere, esposizione di moto custom, tatuatori professionisti, piercer e relativa esposizione di materiali artigianali di bigiotteria e materiali di utilizzo della Body art a cura dell’ Ass. Cul. “Millenium art tatoo”. INGRESSO libero.

*

30-31 ottobre e 1 novembre

Centro Storico – Ore 20.30

LA NOTTE DI HARRY POTTER

Evento prevede giochi, quiz, installazioni a tema, stand per la somministrazione di cibo e bevande, stand di oggettistica, musica dal vivo ed attività per piccoli e grandi a cura di Vincenzo Conforti

*

13-16 ottobre 2022

18° CONCORSO INTERN. DI CLARINETTO “SAVERIO MERCADANTE”

Selezioni e premiazione a cura dell’Ass. AULOS

*

Ottobre/novembre 2022

Cineclub “Mu.Ra.” – Ore 20.30

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

Rassegna di film a tema a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Apulia Film Commission. INGRESSO con prenotazione.