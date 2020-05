Noci, attività produttive: positivo il primo incontro tra amministrazione e operatori del settore

Il mondo produttivo ha risposto bene alla chiamata

NOCI (BA) – Si è svolta questa mattina (22 maggio) l’audizione convocata dall’Assessorato alle Attività produttive e dalla Commissione sviluppo economico con gli stake holders del territorio, al fine di avviare una fase di ascolto, utile anche per adattare offerta e modalità di fruizione delle attività commerciali, compatibilmente con i vincoli di “distanziamento sociale” che dovranno probabilmente essere comunque adottati anche nei mesi successivi alla fase più critica dell’emergenza.

All’incontro hanno partecipato Gabriele Zanini per l’associazione dei commercianti Facciamo Centro Noci, Gerardo Tinelli per la UIL, il direttore tecnico dell’associazione Produttori Agricoli Noci Paolo D’Onghia, Domenico Intini in rappresentanza dei 36 ristoratori di Noci, il presidente della Confartigianato Antonio Quarato, Antonella Recchia per la Confcommercio, Anastasio Fusillo per l’associazione Noci My Destination, il presidente della Coldiretti Onofrio Maellaro, Onofrio Zito per la Confesercenti, Giacomo D’Ambruoso per l’AIS Puglia, Gabriella Fusillo per l’O-Tre Wellness Club e Giuseppe Mangini per l’ARA Puglia, oltre all’Assessore al ramo Natale Conforti, ai membri della Commissione consiliare sviluppo economico Mariano Lippolis, Vito Plantone, Giuseppe Curci, Giandomenico Miccolis e al consigliere Anna Maria Gentile per il DUC.

Incontro partecipato e proficuo, che è stato utile a recepire le istanze e osservazioni del mondo delle attività produttive nocesi, ampiamente rappresentato. Dell’iniziativa, che certamente non resterà isolata, è soddisfatta l’Amministrazione comunale, che ora dovrà incanalare quanto emerso nell’azione di governo.