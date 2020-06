Noci, al via i cantieri presso l’I.C. Pascoli e Giovanni XXIII

Il Sindaco: “Era un impegno preso con la città”

NOCI (BA) – Al via due importanti cantieri, che vanno a completare la complessiva opera di ristrutturazione degli edifici scolastici di Noci.

Sono infatti stati consegnati i lavori alla ditta esecutrice per la realizzazione degli interventi di sistemazione dell’area esterna presso la Scuola “Pascoli” e di realizzazione di un centro polifunzionale per attività didattico-culturali presso la Scuola “Giovanni XXIII”.

L’intervento, per un importo totale di € 566.339,88, è stato finanziato nell’ambito del POR PUGLIA 2014-2020 – Asse X Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanenti – Azione 10.8.

«Sono particolarmente contento dell’avvio di questi lavori perché finalmente dotiamo l’Istituto comprensivo “Giovanni XXII-Pascoli” di uno spazio di cui v’era bisogno, sia per le attività formative e didattiche che per attività culturali – ha dichiarato il Sindaco Domenico Nisi. – Era un impegno preso, che oggi finalmente, con l’avvio dei lavori, si concretizza, attraverso la valorizzazione di un’opera anche bella dal punto di vista architettonico».

«Da parte nostra è sempre stata posta la massima attenzione all’edilizia scolastica, senza perdere un’opportunità di finanziamento, tanto per interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza che in termini di riqualificazione e funzionalizzazione degli ambienti scolastici – ha aggiunto l’Assessore ai Lavori Pubblici Rocco Mansueto. – Di questo intervento andiamo particolarmente fieri, poiché si andrà a riqualificare tutta l’area esterna del plesso Pascoli e a realizzare un auditorium presso il plesso Giovanni XXIII, che sarà a servizio della scuola ma si offrirà anche come contenitore in grado di ospitare eventi culturali».