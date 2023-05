Niccolò Fabi fa sold out a Bari: l’8 maggio 2023 il concerto

Al Teatro Petruzzelli l’artista con l’Orchestra presenta il progetto discografico “Meno per meno”

BARI – Tutto esaurito per Niccolò Fabi, per la prima volta insieme all’orchestra, in Puglia con il suo “Meno per meno” tour lunedì 8 maggio 2023 al Teatro Petruzzelli di Bari. Uno spettacolo che trasporterà il pubblico in un “altrove” in cui i sentimenti sono al centro: un crescendo di emozioni vissute attraverso i racconti di brani che hanno scandito i 25 anni di carriera di Niccolò Fabi.

I biglietti sono tutti esauriti in prevendita, non saranno quindi disponibili per la vendita al Teatro.

Il concerto si svolge in concomitanza con la Sagra di San Nicola. Raccomandiamo quindi l’utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere il centro di Bari, perché molte strade del centro sono interdette alla circolazione ed alla sosta.

Consigliamo l’utilizzo dei Park&ride comunali per chi arriva in auto, con le relative navette che portano in centro. In particolare la navetta C, che parte dal Park&ride di Largo 2 Giugno, permette di scendere in via Cognetti, accanto al Teatro.

Niccolò Fabi con l’Orchestra

“Meno per meno” Tour

Lunedì 8 maggio 2023

Teatro Petruzzelli, C.so Cavour, 12 – Bari

Apertura porte ore 20:00. Concerto ore 21:00 – 23:00

Infoline biglietteria@bassculture.it

+39 393 9639865