Next Generation EU e Mezzogiorno: Stefàno in diretta con il Ministro Provenzano e il sindaco Decaro

BARI – Lunedì 28 dicembre a partire dalle 17:30, si terrà il dibattito pubblico “Next Generation EU e Mezzogiorno”, promosso dal Presidente della 14ma Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato, Dario Stefàno al quale parteciperanno Peppe Provenzano, ministro per il Sud, Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente ANCI, Sergio Fontana, Presidente Confindustria Puglia, Gianna Fracassi, vice segretario nazionale CGIL e Marco Esposito, autore di “Fake Sud”.

“Il divario tra Nord e Sud – sostiene Stefàno – è cresciuto negli ultimi anni e tutti gli indicatori prospettano che degli effetti della pandemia rischiano di rendere questa frattura irrecuperabile. L’Italia è il Paese che riceverà più risorse e il Next generation Eu va inteso come l’ultimo strumento utile per restituire al Sud standard materiali e immateriali accettabili, in modo che la crescita di tutto il nostro Paese torni ad andare di pari passo con l’equità sociale e territoriale“.

L’evento, esclusivamente online, sarà moderato da Angela Mauro dell’Huffington Post e trasmesso in diretta dal canale youtube del Senato della Repubblica (canale 4) in collegamento dalla Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma. È possibile seguirlo attraverso il link https://youtu.be/KQPgwlDN-1E