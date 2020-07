Nel borgo antico di Massafra il set del dj barese che collabora con Bob Sinclar

MASSAFRA (TA) – Venerdì 10 luglio al Bellavista di Massafra (Ta), suggestiva terrazza nel borgo antico tra il castello e la gravina, sarà proposto il djset di Antony Fennel dj e produttore barese, che con il progetto Dual Beat ha firmato la traccia “Daje que llora”, hit estiva pubblicata dall’etichetta Africanism del noto dj francese Bob Sinclar, che sarà pubblicato il 31 luglio.

Nonostante le difficoltà imprenditoriali del periodo e le norme di sicurezza da seguire, rispettate in tutte le sue linee guide, lo staff del Bellavista sta proponendo diverse rassegne per animare l’estate massafrese con spettacoli musicali dal vivo il giovedì, nei quali sono chiamate tribute band locali e set il venerdì con dj tarantini, che approfittando di un panorama molto particolare, propongono selezioni musicali con i ritmi più amati dai giovani. Quello con Antony Fennel è il primo di una serie di appuntamenti con artisti di maggiore richiamo. Tra questi, ad agosto è in programma anche la partecipazione di un personaggio televisivo, tra i più gettonati del momento grazie alla sua partecipazione in uno dei format più seguiti.

In attività da oltre vent’anni e resident delle discoteche più note della zona barese Antony Fennel durante il suo djset non mancherà di proporre in anteprima il brano realizzato per Bob Sinclar “Daje que llora”, un vero e proprio riempi pista, che punta a far ballare i clubbers di tutto il mondo. Sonorità elettroniche house, che profumano di estate si fondono armoniosamente, grazie al particolare talento tecnico di Fennel e Roberto Lopez, che insieme formano i Dual Beat e alla voce dell’eccelsa Etelvina Maldonado, per un mix di tradizione e modernità che esalta anche il lato socio-culturale del progetto il cui obbiettivo è quello di far conoscere e riscoprire realtà musicali che hanno segnato la storia.

“Noi andiamo sempre alla ricerca di nuove ispirazioni – ha affermato Antony Fennel – perché, nelle produzioni dal sapore afro-latino, io e il mio socio puntiamo a fondere le sonorità house con quelle etniche. Cercando sul web abbiamo scoperto questa cantante tanto apprezzata in Sud America, con una voce molto particolare e abbiamo preso il suo campione per il nostro progetto musicale”.

Il lavoro dei due baresi è piaciuto a Sinclar, vera e propria pop star della consolle, al punto che lo ha proposto durante le sue esibizioni in Sud America, prima del lockdown e durante i set realizzati nel suo studio parigino e trasmessi in diretta attraverso i suoi profili social nel periodo di quarantena.