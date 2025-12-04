Natale 2025 a Putignano: gli appuntamenti in programma

Con il programma natalizio, la città entra nel vivo della stagione invernale: luci e addobbi natalizi, e oltre 50 eventi gratuiti tra concerti di Natale, gospel, secret cinema, eventi di piazza, talk, spettacoli comici e l’avvio del Carnevale 2026

PUTIGNANO – Partirà il 7 dicembre il programma natalizio della città del Carnevale e della Cartapesta, che verrà acceso nella serata di domenica, tra i canti delle scuole medie di Putignano, in quella che, per quest’anno, diventerà una vera e propria piazza pedonale piena di eventi.

La grande installazione e l’albero di Natale realizzati da Officine Chiodo Fisso saranno il cuore del programma natalizio. Dai concerti diffusi di 6 musica lunedì 8 dicembre, alla Notte dei Bambini il 13 e il 18 dicembre, passando per i tanti concerti di Natale, la rassegna dedicata alla comicità del 14 dicembre, la notte dei Falò di Santa Lucia con l’Albero della Cuccagna, lo spettacolo all’aperto di Daniele Condotta, il concerto di Natale a teatro con Mario Rosini e il concerto gospel “The Sound of Christmas” con il Wanted Chorus diretto dal prof. Vincenzo Schettini (La Fisica che ci Piace) in piazza il 20 dicembre.

Un programma, quello dedicato al Natale

che si concluderà il 5 gennaio con la discesa delle befane dal campanile della chiesa madre di San Pietro a cura del Gruppo Ricerche Carsiche, mentre per tutto il periodo natalizio ci saranno anche i presepi del concorso indetto per l’occasione, tra cui quelli a cura del Comitato per la Tutela e la Valorizzazione del Borgo Antico presso la Chiesa di S. Pietro e Santa Maria la Greca.

Ad arricchire il programma, eventi per grandi e piccini in biblioteca, serate dedicate ai giochi da tavola e al cinema, mercatini di Natale. Fino al 31 gennaio, ci sarà anche la mostra temporanea “Errabunda – Disegni erranti” al Museo Civico “Romanazzi-Carducci”, alcuni appuntamenti della stagione di prosa del Teatro Comunale “G.Laterza” e i primi appuntamenti della stagione “La Scena dei Ragazzi” dedicata ai più piccoli e le famiglie che porterà a teatro Vassilla e la babaracca il 14 dicembre e Cantastorie a pedali – Christmas edition il 27 dicembre.

Dal 26 dicembre, invece, come di consueto comincerà il Carnevale più lungo d’Europa con “Le Propaggini”, in programma dalle ore 15:30 nella location di via Roma (davanti al comando di Polizia Locale).

Dal 27 al 31 dicembre, arriveranno poi in Piazza Teatro anche spettacoli di cabaret cinese,

trapezisti, cantastorie, teatro di strada e magia a cura di Puglia Culture.

Un programma ricco di tradizioni e sperimentazioni con oltre 50 eventi (di cui solo 5 a pagamento) che faranno respirare aria di festa e di comunità, finanziato da Regione Puglia/Puglia Culture all’interno dell’Accordo per la Coesione POC Puglia 2021/27, in collaborazione con WaVEs We Are eVEntS APS.

“Sono particolarmente soddisfatto del palinsesto natalizio di quest’anno. Un palinsesto quasi tutto gratuito che vuole regalare momenti di leggerezza, spensieratezza e condivisione a tutta a grandi e piccini. Putignano merita un periodo di festa all’altezza delle sue aspettative, e noi ce l’abbiamo messa tutta per far sì che le strade e il cuore di Putignano possano riscaldarsi con eventi, musica e risate. Voglio ringraziare tutte le associazioni e le organizzazioni che hanno contribuito e contribuiranno a queste settimane di festa, e l’azienda “La Fusillo costruzioni” per aver regalato a Putignano un albero vero. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare con noi” dichiara il Sindaco Michele Vinella.