A Nardò per Piccoli Sguardi va in scena L’Arca

Domenica 16 novembre, con la sezione Piccoli Sguardi e lo spettacolo di TerramMare Teatro L’Arca, prende il via la 16esima Stagione del Teatro Comunale di Nardò

NARDO’ (LE) – Al via la 16esima Stagione Teatrale del Teatro Comunale di Nardò. Un cartellone ricco di 32 appuntamenti fino ad aprile, tra prosa, teatro contemporaneo, lirica e spettacoli per famiglie, promosso da Comune di Nardò, Puglia Culture e TerramMare Teatro.

La Stagione 2025-26 si apre dunque domenica prossima con la sezione “Piccoli Sguardi” , con la prima di otto avventure con compagnie da tutta Italia: TerramMare Teatro, Centro R.A.T./Teatro dell’Acquario di Cosenza, Principio Attivo Teatro, Factory Compagnia Transadriatica, Crest, I Teatrini e Teatro delle Marionette degli Accettella. Dall’Arca di Noè al Piccolo Principe, da Cappuccetto Rosso al Pesciolino Arcobaleno, da Pietro Saltatempo ad Arianna nel labirinto.

Spettacoli che parlano di amicizia, coraggio, tempo e condivisione, con marionette, ombre, musica dal vivo e teatrini di carta. Teatro che educa alla fantasia e ai valori, coinvolgendo attivamente i più piccoli in un viaggio tra immaginazione e crescita, dalla magia delle ombre cinesi alle favole universali riscoperte con occhi nuovi.

Domenica 16 novembre 2025, alle ore 17.00 al Teatro Comunale di Nardò va in scena L’Arca per la Regia di Silvia Civilla e Marco Alemanno.

Cast

Terrammare Teatro

Con Silvia Civilla, Marco Alemanno, Giuliana Gnoni

Testo di Marco Alemanno

Consulenza Artistica Daniela Cecere

Luci Marco Oliani

Tecnico di compagnia Antonio Apollonio

Descrizione

Due fratellini perennemente litigiosi si ritrovano all’improvviso coinvolti in un’avventura straordinaria: una piccola farfalla, entrata nella loro stanza, chiede ai due bambini di salvare quanti più animali è possibile da un fortissimo temporale che sta per riempire d’acqua tutta la Terra!

Basterà trasformare per una notte la loro cameretta in un’enorme imbarcazione, chiamata Arca – come già ha fatto tanto tempo fa un vecchio signore che aveva ben 600 anni – e proteggere al suo interno i poveri animali spaventati. I due protagonisti, mettendo da parte i loro continui litigi, vivranno fianco a fianco un viaggio indimenticabile.

Uno spettacolo sospeso tra sogno e realtà, ricco di suggestioni musicali e di storie, leggende e racconti sulla preziosità dell’acqua, elemento fondamentale per ogni essere vivente. Per insegnare ai più piccoli, attraverso un linguaggio semplice, ironico e poetico, quanto l’acqua sia importante, e per ricordare ai più grandi che l’acqua va rispettata, protetta e amata.

INFO

Prezzo: 5 euro

BIGLIETTERIA

aperta mercoledì dalle ore 17.30 alle 19,30 e sabato dalle ore 10,30 alle 12,30

Biglietteria Teatro Comunale di Nardò

Corso Vittorio Emanuele II

tel. 348.6722242 – 320.8949518 – 389.7983629

PUGLIA CULTURE

080.5580195