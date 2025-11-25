“I Musicanti. Quattro amici in viaggio” in scena a San Cesario di Lecce

Alla Distilleria di San Cesario di Lecce, il 30 novembre, lo spettacolo “I Musicanti. Quattro amici in viaggio”, ispirato alla favola dei fratelli Grimm, è rivolto ai più giovani ed è messo in scena con voci, ombre e muppet

SAN CESARIO DI LECCE – Continuano, domenica 30 novembre, alle ore 17.30, presso la Distilleria di San Cesario di Lecce, gli appuntamenti della rassegna “Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi” ideata da Astràgali Teatro per il pubblico più giovane e le loro famiglie.

Questa volta viene proposto “I Musicanti. Quattro amici in viaggio”, uno spettacolo di Teatro le Giravolte di Aradeo, libera rilettura della celebre storia de “I musicanti di Brema” dei fratelli Grimm. Sono Francesco Ferramosca e Amelia Sielo, che cura anche le scenografie, a dare vita a un racconto che, oltre alle consuete tecniche basate su linguaggio del corpo, voce e gesti, sfrutta una ricerca nel teatro d’animazione utilizzando muppet, burattini a guanto e pupazzi.

I protagonisti della storia

sono un asino, un cane, un gatto e un gallo, ormai vecchi e per questo abbandonati dai loro padroni. I quattro, mentre vagano per strada, si incontrano, scoprono di essere dei bravi musicisti e decidono quindi di andare a suonare nella banda della vicina città di Brema. Durante il cammino s’imbattono in una casa e tentano di entrarci per riposare, ma all’interno ci sono dei briganti che banchettano e progettano qualche malefatta. Gli animali studiano un piano per spaventarli e farli scappare, fino a ridere, mangiare e cantare tutti insieme.

Nella narrazione emerge in maniera evidente la capacità del gruppo di non abbattersi di fronte alle difficoltà, mentre la diversità diventa una risorsa se utilizzata in modo corretto. I protagonisti, seppur differenti tra loro, uniscono le proprie forze e collaborano per uno scopo comune. Molto importanti sono anche le emozioni che gli animali riescono a trasmettere, come l’indignazione per essere stati svalutati e il coraggio e la forza che li portano a rimettersi in gioco e iniziare un nuovo percorso.

La rassegna “Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi” è realizzata all’interno del progetto Teatri a Sud da Astràgali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.

Ingresso: 3 €. Consigliata la prenotazione. Per Info: Tel. 389.2105991, mail: teatro@astragali.org, www.astragali.it, www.distilleriadegiorgi.eu