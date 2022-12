“Musica e Medicina”, il 19 dicembre a Lecce concerto di Irenè Fiorito e Igino Puglielli

LECCE – Lunedì 19 dicembre 2022 si svolgerà a Lecce l’ottavo e ultimo appuntamento di “MUSICA e MEDICINA – Lecce Classica Festival – I concerti dell’informazione e della prevenzione”, evento organizzato da AGMI – Associazione Giovani Musicisti Italiani con il patrocinio, tra gli altri, dell’Istituto Superiore di Sanità, dei Ministeri della Salute, della Cultura, dell’Istruzione, della Regione Puglia e Provincia di Lecce. Il Festival vuole coniugare cultura musicale e cultura scientifica in una serie di 8 giornate dedicate alla prevenzione e ad alcune tematiche mediche di grande attualità e impatto sociale.

La giornata, realizzata in collaborazione con ASL LE, il Conservatorio di Musica “Tito Schipa”, Croce Rossa Italiana e Associazione Mozart Lecce, sarà dedicata al benessere della cervicale e dei denti. Dalle 9 alle 13 avranno luogo screening e visite mediche gratuite, accessibili su prenotazione, a cura del Dott. Antonio MONTINARO, neurochirurgo e del Dott. Vincenzo INDRIZZI, medico dentista.

Alle 18 con ingresso libero, presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce, si esibirà il duo formato dalla violinista Irenè FIORITO e dal pianista Attilio Igino PUGLIELLI, direttore artistico del festival. Gli artisti presenteranno al pubblico due capolavori del repertorio per violino e pianoforte, la Sonata in Sol maggiore Op. 78 di J. Brahms e Introduzione e rondò capriccioso Op. 28 di C. Saint-Saens.

A seguire, avrà luogo un incontro sul tema “S.O.S. Rapporto diretto tra dolore cervicale e denti”, in cui si rifletterà in particolare sulla relazione esistente tra i due diffusissimi disturbi, sulle cause che possono generare queste patologie, spesso legate agli stili di vita, e sui comportamenti che possiamo adottare per allontanarne il più possibile l’insorgenza e migliorare così la qualità della vita.

Parteciperanno all’incontro i relatori Antonio MONTINARO, già Direttore reparto Neurochirurgia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, Presidente Associazione Mozart Lecce; Vincenzo INDRIZZI, Dentista Medico chirurgo Odontoiatra; Paolo DE PONTE CONTI, Fisioterapista – Terapista Manuale O.M.T. Lecce, con la moderazione di Maria Rosaria GRIMALDI, Dirigente Medico dell’U.O.C. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Casarano e referente della Formazione Studio Ricerca Dipartimento Salute Mentale ASL-LECCE.

I relatori durante l’incontro risponderanno alle varie domande dialogando con il pubblico.

“Con un dolce momento conviviale ed un brindisi d’augurio si chiuderà la serata e con essa uno straordinario festival che ha dedicato alla popolazione momenti di prevenzione, informazione e arte”, ha dichiarato la presidente di AGMI Francesca Mammana, ”ed i risultati hanno superato ogni aspettativa, con oltre 3000 spettatori che hanno assistito ai nostri concerti offerti gratuitamente e partecipato a tavole rotonde; 290 visite e screening gratuiti. Una missione che è stata sempre alla base del nostro operato, motivando convintamente i nostri sforzi e le nostre energie e che la cittadinanza ha dimostrato con la sua presenza massiccia di comprendere ed apprezzare appieno”

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web www.musicaemedicina.it sulla pagina Instagram musicaemedicina sulla pagina facebook Musica e Medicina Lecce