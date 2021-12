Mu_fu e Thru Collected per Dischi Parlanti alle Officine Cantelmo di Lecce

LECCE – Giovedì 16 dicembre (ore 21:30 – ingresso 5 euro con super green pass obbligatorio) alle Officine Cantelmo di Lecce, con i concerti dei due collettivi hip hop Mu_fu e Thru Collected, prosegue Dischi Parlanti, rassegna per band e artisti del panorama indie pugliese e nazionale, organizzata in collaborazione con CoolClub, Alpaca Music e Radio Wau e con il sostegno della Regione Puglia nel Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo.

Dopo le interviste agli ospiti a cura di Radio Wau, sul palco il giovanissimo collettivo napoletano Thru Collected, che presenterà i brani del disco d’esordio “Disco Moneta”, un album collettivo in cui a passarsi il microfono sono sei artisti (Alice, Specchiopaura, Sano, Lucky Lapolo, Altea) che si alternano sulle produzioni di Riccardo, Rainer, Giovanni, Specchiopaura. Il disco è una follia di citazioni, riferimenti, cambi di direzione impensabili e stimolanti. Ci sono la trap e il pop, la UK garage e la drum’n’bass, l’hyperpop e l’anti-pop, il ballo e la melodia. A seguire il collettivo leccese Mu_Fu porterà sul palco vari pezzi composti durante le jam session nella loro saletta, tra cui anche i brani del loro ep d’Esordio “Qualcosa che non c’è”. Mu_fu è un collettivo di musicisti, produttori, cantanti e rapper indipendenti che nasce a Lecce alla fine del 2020 con un unico intento: uscire dai paradigmi perfezionistici che caratterizzano il mondo della produzione pop. Credono nella musica come forma d’arte più performativa che riflessiva, più collettiva che individuale; non credono nei generi e per loro la contaminazione non sarà mai uno scopo ma solo un punto di partenza. Mu_Fu è musica del futuro.

La rassegna “Dischi parlanti” si concluderà giovedì 23 dicembre (ore 21:30 – ingresso 10 euro con super green pass obbligatorio) con il doppio concerto di In arte Gianfreda e La Municipàl.

RadioWau è la web radio delle studentesse e degli studenti dell’Università del Salento, fondata nel 2012 per rispondere all’esigenza di uno spazio libero e stimolante. Da allora, la radio ha raggiunto importanti traguardi: più di 200mila ascolti, 3mila download, una programmazione ricca ed eterogenea e un’assidua partecipazione ad eventi locali, nazionali e internazionali. I programmi di RadioWau, trasmessi su www.radiowau.it, sono interamente ideati, gestiti e realizzati dalle studentesse e dagli studenti dell’Unisalento, impegnati nella diffusione di un palinsesto che va in onda dal Lunedì al Venerdì, dalle 10 alle 19 circa.