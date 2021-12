Molte iniziative per Dico NO alla droga Puglia prima della fine dell’anno

Premio “Porta dei Leoni”, incontro con gli studenti di San Ferdinando di Puglia e Manifestazione “Cerco Claudio”

BARI – L’O.d.V. (Organizzazione di Volontariato) Dico NO alla droga Puglia, nonostante la pandemia non si è fermata con le iniziative di prevenzione alle dipendenze nemmeno in questo 2021.

Proprio qualche giorno fa, la Presidente dell’associazione, Avv. Barbara Fortunato, ha ricevuto il premio “Porta dei Leoni”, per il miglior progetto associativo per il sociale. L’evento si è svolto, per la sua prima edizione, a Margherita di Savoia nella sala ricevimenti “La Porta dei Leoni”. Il progetto del premio mira a creare una Fondazione che si occupi di raccogliere fondi da investire nella ricerca su malattie a cui la scienza ancora non ha fornito una cura. Esattamente com’era nei sogni di Katia Valerio Grimaldi imprenditrice di successo prematuramente scomparsa a causa di un mieloma multiplo. Promotrice dell’iniziativa la famiglia di Katia, in particolare sua figlia Claudia, nel ricordo di una grande donna che ha speso la propria vita ad aiutare chi come lei stava combattendo una dura battaglia contro le leucemie.

Lo scorso week-end i volontari erano presenti al “Meeting del Volontariato” organizzato dal Centro Servizi Volontariato San Nicola di Bari per incontrare genitori, insegnanti ed educatori e fornirgli il materiale gratuito per l’educazione alla prevenzione.

Venerdì 17 Dicembre alle ore 12:00, all’interno del progetto “La Magia del Natale” promosso dal Comune di San Ferdinando di Puglia i volontari di Dico NO alla droga Puglia incontreranno e distribuiranno del materiale informativo contro l’uso di sostanze stupefacenti, agli studenti dell’I.I.S.S. “Dell’Aquila-Staffa” prima della chiusura per le vacanze natalizie.

La settimana terminerà con la partecipazione alla manifestazione “Cerco Claudio”, in onore di Claudio Lasala, giovane assassinato a seguito di un litigio in un bar. Ecco perchè, l’Avv. Barbara Fortunato, Presidente di Dico NO alla droga Puglia, incontrerà i giovani di Barletta Sabato 18 Dicembre dalle 20:00 alle 22:00 per parlare di bullismo, legalità e tolleranza.

Dico NO alla droga da più di 10 anni opera sul territorio pugliese con iniziative di prevenzione alle dipendenze in quanto sappiamo bene che, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”, rendendo molto chiaramente l’idea che il modo migliore per ridurre l’uso di sostanze stupefacenti è l’informazione.